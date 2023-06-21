Что иностранные СМИ пишут о пропавшем в Северной Атлантике батискафе «Титан»По данным береговой охраны США, запас кислорода у аппарата был всего на 40 часов
19 июня стало известно, что пропал без вести пилотируемый подводный аппарат с пятью пассажирами на борту. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье днем. Утром в понедельник к месту крушения была отправлена поисково-спасательная группа. Батискаф направлялся к месту крушения «Титаника» у побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике. Обломки «Титаника» находятся примерно в 700 км от острова.
Кислорода осталось на сорок часов
Поиски подводного туристического судна, направлявшегося к обломкам «Титаника», переместились под воду после того, как усилиями авиации не удалось на поверхности воды найти судно, на борту которого находятся пять человек и осталось кислорода на 40 часов.
Гильермо Молеро, Джон Гиттельсон, Ангус Уитли, Bloomberg
Дэвид Конкэннон, советник компании-оператора экспедиции OceanGate, сказал, что отсчет 96-часовой подачи кислорода к подводной лодке начался примерно в 6 утра в воскресенье. Компания работает над тем, чтобы как можно скорее доставить к месту происшествия дистанционно управляемый аппарат, который может работать на глубине 6 км.
Эдвард Хелмор в Нью-Йорке, Лейланд Чекко в Торонто, The Guardian
Если поисковые бригады обнаружат пропавшую подводную лодку глубоко в океане, власти столкнутся с очень сложной задачей по поиску корабля и всех выживших. «В мире очень мало средств, которые могут спускаться так глубоко», – заявил капитан ВМС Рэй Скотт «Чип» МакКорд, чей 30-летний опыт включает руководство несколькими спасательными операциями.
МакКорд сказал, что сложные военно-морские корабли могут добраться до обломков «Титаника» со скоростью около 305 м в час, а на высоте более 3,7 км ниже уровня моря ныряние и всплытие могут занять целый день. После того как экипажи сузят круг поиска, они смогут развернуть дистанционно управляемый корабль (ROV), чтобы найти потерянный «Титан». ROV может быть доставлен в канадский порт военным самолетом, погружен на корабль с помощью крана, а затем отправлен на место поиска. Американские военные ROV оснащены электродвигателями и камерами, но не в состоянии поднять пропавшее судно.
Для спасения пропавшего корабля из океанских глубин потребуется второе специализированное транспортное средство, известное как Flyaway Deep Ocean Salvage System. FADOSS включает в себя специальные амортизаторы, позволяющие поднимать грузы до 28 т без защелкивания троса на поверхности. ВМС США заявили, что отправляют FADOSS для помощи в поисково-спасательных работах.
«Однако ничего из этого не сработает, пока вы не найдете подводный аппарат», – добавил эксперт.
Грег Уоллес, CNN
Президент США Джо Байден заявил, что военно-морской флот США, обладающий глубоководными возможности, которых может не быть у береговой охраны США, находится в режиме ожидания.
Макс Маца, BBC
«Титан» является «самоспасательным судном» с семью системами разгрузки груза, поэтому при необходимости оно может подняться на поверхность самостоятельно, утверждает исследователь и друг Хэмиша Хардинга, находящегося на затонувшем судне. «Он не мог этого сделать только в том случае, если бы он оказался в ловушке – например, в обломках «Титаника» или, может быть, в чем-то таком простом, как рыболовная сеть», – добавил он.
«Меня больше всего беспокоит то, что Хэмиш и остальные члены экипажа на борту заперты в металлической банке на дне океана, где атмосферное давление в 400 раз выше, чем здесь, на уровне земли. На такой глубине у нас не было бы возможности провести спасательную операцию с участием человека. Я боюсь, что они не смогут спастись и появиться на поверхности сами по себе», – сказал Миккельсен.
Пол П. Мерфи, Лаура Ли, CNN
Как идут поиски
Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер, возглавляющий поисково-спасательную операцию, заявил, что «мы делаем все, что в наших силах», чтобы найти судно и его пассажиров. Американские и канадские корабли и самолеты сосредоточились в районе примерно в 1450 км к востоку от Кейп-Код, но поиски остаются «сложными». Несмотря на то что обломки «Титаника» покоятся к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда, поисковые работы находятся под юрисдикцией Бостонского флота Береговой охраны США.
Эдвард Хелмор в Нью-Йорке, Лейланд Чекко в Торонто, The Guardian
Подводный аппарат «Титан» может находиться под поверхностью на сверхглубокой воде – аппарат способен достигать глубины 4 км. Спасатели надеются, что гидроакустическое оборудование поможет обнаружить любую деятельность под поверхностью. Во вторник погода улучшилась, что упростило поиск с воздуха: скорость ветра достигает 15 узлов, волны достигают 1,83 м, а видимость значительно лучше, чем накануне, благодаря ослаблению тумана.
Макс Маца, BBC
Критика проекта в прошлом
Еще пять лет назад лидеры индустрии подводных аппаратов были настолько обеспокоены «экспериментальным» подходом OceanGate, что в 2018 г. написали письмо с предупреждением о возможных «катастрофических» проблемах с разработкой подводного аппарата и его запланированным запуском к «Титанику». Подписанты – более трех десятков человек, в том числе океанографы, руководители компаний по производству подводных лодок и исследователи морских глубин – предупредили, что они «единодушно обеспокоены» разработкой OceanGate Expeditions подводного аппарата «Титан».
В письме говорилось, что маркетинг OceanGate насчет «Титана» был «вводящим в заблуждение», поскольку в нем утверждалось, что судно будет соответствовать стандартам безопасности агентства по оценке рисков, известному как DNV, или превосходить их, однако у компании не было планов, чтобы судно оценивалось агентством. Лидеры отрасли настаивали, что OceanGate должна тестировать свои прототипы под наблюдением DNV или другого аккредитованного регистратора.
Дженни Гросси, Николас Богель-Берроуз, The New York Times
Кто находится на борту
На борту находятся британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг. Поль-Анри Нарголе, бывший ныряльщик ВМС Франции, который ранее исследовал «Титаник», также находится на судне, как и Стоктон Раш, исполнительный директор OceanGate – фирмы, стоящей за погружением.
Макс Маца, BBC
Поль-Анри Нарголе, 77-летний французский исследователь, который является одним из пяти человек на борту, является директором по подводным исследованиям в компаниях E/M Group и RMS Titanic (владеет правами на обломки «Титаника»). Бывший командующий французским флотом известен также как специалист по местам крушения, глубоководный водолаз и тральщик (занимается поиском, обнаружением, уничтожением морских мин и проводкой кораблей через минные заграждения).
После ухода из военно-морского флота он возглавил первую экспедицию по спасению «Титаника» в 1987 г. и руководил извлечением 5000 артефактов, в том числе извлечением 20-тонной части корпуса затонувшего корабля. Возможно, именно он руководил подводным аппаратом во время погружения с другими четырьмя пассажирами.
В интервью радио France Bleu в 2020 г. Поль-Анри Нарголе рассказал об опасностях глубоководных погружений, добавив: «Я не боюсь умереть, я думаю, что однажды это произойдет».
Reuters
Еще один возможный участник миссии – бизнесмен Хэмиш Хардинг, известный летчик и исследователь. Он также входит в небольшую группу туристов, побывавших в космосе. 58-летний Хардинг написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в субботу: «Экспедиция должна была начаться в 4 часа утра в понедельник. Из-за самой суровой за 40 лет зимы на Ньюфаундленде эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией на «Титаник» в 2023 г. Только что открылось погодное окно, и мы pавтра попытаемся нырнуть.
Его пасынок, Брайан Сас, опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) свои «мысли и молитвы» о том, что «его подводная лодка пропала без вести», а затем удалил пост.
Эдвард Хелмор в Нью-Йорке, Лейланд Чекко в Торонто, The Guardian
Генеральный директор компании по эксплуатации подводных лодок OceanGate Стоктон Раш «находится на борту подводной лодки в качестве члена экипажа». Ранее компания заявила, что «не смогла установить связь с одним из наших подводных исследовательских аппаратов». «Принимаются все возможные меры для безопасного возвращения пяти членов экипажа», – заявили в компании.
Макс Маца, BBC
На борту также находятся британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, подтвердила их семья. Шахзада является вице-председателем одного из крупнейших пакистанских конгломератов Engro Corporation, инвестирующего в удобрения, производство автомобилей, энергетику и цифровые технологии. Согласно веб-сайту Калифорнийского исследовательского института SETI, попечителем которого он является, он живет в Великобритании с женой и двумя детьми. Согласно заявлению Dawood Group, интересы Шахзады включают фотографирование дикой природы, садоводство и изучение естественной среды обитания, а Сулеман является поклонником научной фантастики.
Reuters
Что известно про «Титан»
Судно «Титан» может погружаться на глубину более 4 км (затонувший в 1912 г. «Титаник» лежит на морском дне на глубине 3,86 км) и перевозить до пяти человек. Подводный аппарат является «экспериментальным» и «не был одобрен каким-либо регулирующим органом». Судно оборудовано системой жизнеобеспечения, рассчитанной на 96 часов работы экипажа из пяти человек, и совершило успешные погружения к месту крушения «Титаника» в 2021 и 2022 гг.
Проект был разработан и управляется компанией по исследованию океана OceanGate Expeditions, основанной в 2009 г. с флотом подводных аппаратов, предназначенных для помощи туристам в глубоководных погружениях. OceanGate выполняет миссии как минимум с 2017 г. Согласно сайту компании, на лето 2023 г. запланировано 18 экспедиций. Миссии занимают примерно 10 дней, восемь из которых находятся в море, и обходятся пассажирам в $250 000. Экспедиции из пяти человек обычно включают трех платных пассажиров, а также двух членов экипажа, возглавляющих группу.
Внутри 6,7-метровой подводной лодки весом 10,5 т единственный иллюминатор на одном конце судна, через который пассажиры могут видеть обломки. «Титан» управляется изнутри с помощью одной круглой кнопки, которая при нажатии меняет цвет с красного на зеленый. «Это должно быть похоже на лифт», – сказал генеральный директор Стоктон Раш в 2022 г. И добавил: «Это не должно требовать много навыков».
Кэтрин Гамильтон, Forbes
Подводная лодка может двигаться со скоростью три узла и спускаться со скоростью 55 м в минуту, движимая четырьмя электрическими двигателями. Навесное оборудование включает в себя мощное внешнее освещение, камеры и лазерный сканер. Дэвид Пог, журналист CBS, который совершил путешествие к «Титанику» в 2022 г., сказал, что был удивлен, обнаружив, что корабль управляется с помощью контроллера видеоигры.
Лоу Де Вэй, Алекс Миллсон, Bloomberg
OceanGate успешно завершила более 14 экспедиций и более 200 погружений в Тихом океане, Атлантике и Мексиканском заливе. После каждой миссии команда оценивает и обновляет процедуры в рамках постоянного стремления к развитию и обеспечению эксплуатационной безопасности.
Reuters
С 2021 г. базирующаяся на Багамах компания OceanGate Expeditions доставила к месту крушения «Титаника» около 60 платных клиентов и 15-20 исследователей. «Мы начали бизнес, это была идея соединить исследователей и богатых людей», – сказал в январе 2023 г. основатель OceanGate Стоктон Раш. «Есть ли способ свести тех людей, которые хотят получить опыт приключенческого путешествия, с исследователями, которым нужно финансирование?» – спросил он.
Эдвард Хелмор в Нью-Йорке, Лейланд Чекко в Торонто, The Guardian
Что происходит на верфи
«На верфи по ремонту лодок в районе порта Эверетта, где базируется компания по производству подводных лодок, во вторник утром никто не открыл дверь без опознавательных знаков. Похоже, что вывеска OceanGate снаружи была удалена, а эркеры заклеены обоями. На окне наклейка с надписью: «Исследовательская экспедиция на "Титаник"-2019».
Рабочий, ремонтирующий корпус лодки из стекловолокна по соседству, говорит, что лично не знаком примерно с восемью сотрудниками OceanGate. «Обычно это просто привет и пока», – говорит он, добавляя, что большая часть ремонта лодок компании выполняется на ее складе, а не на стоянке, где сегодня ремонтируются другие лодки.
«Это было большое событие, когда они отправились на «Титаник», – говорит Дон Даунхур, однако батискаф он описал как тип корабля, на котором он сам не хотел бы оказаться в открытом океане.
Макс Маца, BBC