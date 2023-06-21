Что иностранные СМИ пишут о пропавшем в Северной Атлантике батискафе «Титан»

МакКорд сказал, что сложные военно-морские корабли могут добраться до обломков «Титаника» со скоростью около 305 м в час, а на высоте более 3,7 км ниже уровня моря ныряние и всплытие могут занять целый день. После того как экипажи сузят круг поиска, они смогут развернуть дистанционно управляемый корабль (ROV), чтобы найти потерянный «Титан». ROV может быть доставлен в канадский порт военным самолетом, погружен на корабль с помощью крана, а затем отправлен на место поиска. Американские военные ROV оснащены электродвигателями и камерами, но не в состоянии поднять пропавшее судно.