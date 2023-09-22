Правительство планирует выделить 100 млрд рублей на кампусы мирового уровня

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что полное среднее образование, как и среднее специальное образование, фактически на 90% финансируется за счет субъектов, что не учитывается в федеральном бюджете. «В нем речь скорее идет о программных расходах – взятых на себя обязательствах. Сюда входит капитальный ремонт школ и их строительство, обеспечение горячим питанием», – указала профессор. Прогнозирование, как отмечает она, сейчас осложнено быстро меняющимися ценами. Корректировка первоначальных цифр будет проходить в соответствии с текущим состоянием экономики, темпами экономического роста и возможностями импортозамещения, заключила Абанкина.