Правительство планирует выделить 100 млрд рублей на кампусы мирового уровня

Правительство планирует выделить 100 млрд рублей на кампусы мирового уровняТакже в проекте бюджета заложены средства на 1300 школ в рамках нацпроекта «Образование»
Правительство планирует заложить в бюджет на 2024 г., планируемый 2025-2026 гг., около 100 млрд руб. на создание кампусов мирового уровня, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства. «На создание кампусов мирового уровня в трехлетке предусмотрено около 100 млрд руб. Будут созданы кампусы в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно-частного партнерства в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине и Томске», – отметил Силуанов. Министр добавил, что в бюджете также учтены расходы на создание 1300 школ в рамках нацпроекта «Образование».
В целом в бюджете заложено 111 млрд руб. на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 90 млрд руб. – на выплаты за классное руководство педагогам, более 72 млрд руб. на горячее питание, 60,2 млрд руб. на капитальный ремонт школ, говорится в материалах к проекту бюджета. В утвержденной президентом версии бюджета на 2023-2025 гг. на бесплатное горячее питание выделялось 46 млрд руб., на денежное вознаграждение за классное руководство – 71 млрд руб., на ежемесячное вознаграждение за кураторство в средних профессиональных учреждениях – 57,6 млрд.
Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Образование» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 гг. Его руководитель – министр просвещения Сергей Кравцов. Главные цели нацпроекта – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая цель– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Сумма общих расходов на бюджет в сфере образования пока не раскрывается. В бюджете на 2023 г. на образование выделялось 1,3 трлн руб.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что полное среднее образование, как и среднее специальное образование, фактически на 90% финансируется за счет субъектов, что не учитывается в федеральном бюджете. «В нем речь скорее идет о программных расходах – взятых на себя обязательствах. Сюда входит капитальный ремонт школ и их строительство, обеспечение горячим питанием», – указала профессор. Прогнозирование, как отмечает она, сейчас осложнено быстро меняющимися ценами. Корректировка первоначальных цифр будет проходить в соответствии с текущим состоянием экономики, темпами экономического роста и возможностями импортозамещения, заключила Абанкина.