Финансирование федерального проекта «Чистый воздух» сократили почти наполовину

Финансирование федерального проекта «Чистый воздух» сократили почти наполовинуЭто может привести к срыву сроков выполнения его задач
На федеральный проект «Чистый воздух», включенный в нацпроект «Экология», сократили финансирование более чем на 6 млрд руб. по сравнению с объемами, утвержденными законом о бюджете на 2023–2025 гг. Об этом в рамках подготовки к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024–2026 гг. заявил председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
«Хочется понять, как при таком финансировании будут достигаться поставленные президентом задачи по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха?» – обратился он к коллегам. Наибольшее снижение финансирования среди экологических проектов в 2024 г. приходится на «Чистый воздух» (сократили на 42%) и на федеральный проект «Оздоровление Волги» (сократили на 12%), подтвердил на заседании аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.
Всего на программу заложено 4,2 млрд руб. Впрочем, в будущем расходы, согласно проекту бюджета, будут расти: в 2025 г. планируется потратить 6,5 млрд руб., в 2026 г. – 9,5 млрд руб. Как уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минприроды, эта сумма уже скорректирована от первоначально заложенной в проект бюджета (3,5 млрд руб.). Он также подчеркнул, что рисков недостижения показателей по федеральному проекту «Чистый воздух», по оценке Минприроды, нет.
Реализация проекта идет с опережением показателей – совокупный объем опасных загрязняющих веществ уже снижен на 11% при плане 8%. До конца 2023 г. планируется совокупное снижение более чем на 12% (при плане 9%). Кроме того, основной объем средств для реализации «Чистого воздуха» был доведен регионам в предыдущие годы – в частности, федеральное правительство направило городам-участникам с 2018 г. свыше 29 млрд руб. для перевода частных домовладений с угля на газ или электричество, закрытие или модернизацию угольных котельных, экологизацию транспорта, сообщил собеседник в министерстве.
Проект «Чистый воздух» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, следует из его паспорта. Среди участников проекта 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Предполагается, что к 2024 г., выбросы сократят не менее чем на 20%. С 1 сентября к проекту подключились еще 29 новых городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Для новых участников установлена цель – снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в 2 раза к 2030 г.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал на заседании профильного комитета в Госдуме, что в городах – участниках «Чистого воздуха» запустят экомониторинг состояния окружающей среды на базе комплексной государственной информационной системы (ГИС). Модуль «Воздух» будет введен в эксплуатацию в конце 2024 г., добавил он. Полномасштабно ФГИС заработает с 2025 г.
«Чистый воздух» – это не единственный федеральный проект, которому сократили финансирование, – аналогичным образом дело обстоит с другими федпроектами и многими госпрограммами, подчеркнул Мамедов. Например, госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сократили финансирование до 53,9 млрд руб. (на 3%) по сравнению с утвержденным паспортом на 2024 г. Финансирование госпрограммы «Охрана окружающей среды» относительно утвержденного паспорта на 2024 г. сократили до 106,1 млрд руб. (уменьшили финансирование на 5,6%). Также почти на 30% сократили расходы на реализацию федерального проекта «Чистая страна» (16,4 млрд руб. в 2024 г.).
Достижение целей по «Чистой стране» в сроки «вызывает сомнение», поделился Мамедов. Также есть риски не достигнуть необходимых показателей по геологическому изучению недр из-за того, что финансирование федпроекта «Геология. Возрождение легенды» предусмотрено только на 2024 г. Сократили финансирование и по нацпроекту «Экология» на 6,7 млрд руб. (на 8% до 214 млрд руб.) в 2024 г. Это связано с тем, что в следующем году завершается реализация четырех из 10 федпроектов, которые реализуются в рамках этого нацпроекта. Основные результаты по этим федеральным проектам планируются к концу 2024 г. При этом рост стоимости строительства, говорит аудитор Счетной палаты, скорее всего, потребует дополнительного финансирования, которое Минстрой оценивает в 8,8 млрд руб. – это 38% от уже заложенных расходов.
Сейчас фактически наблюдается провал проекта «Чистый воздух» в регионах, заявил «Ведомостям» зампред комитета по экологии Владимир Бурматов. Еще несколько лет назад было понятно, что деньги с «Чистого воздуха» направят на другие проекты, считает он, поскольку меры в регионах недостаточны. Например, согласно данным Росгидромета, в 2020 г. в Челябинске уровень загрязнений воздуха оценивался как повышенный, в 2021 и 2022 гг. – как очень высокий, напомнил Бурматов. «Региональные власти демонстрируют отрицательную динамику в этой сфере», – заключил он. При этом он отметил, что сокращение средств – это не выход, нужно принуждать регионы достигать поставленных целей. Общее же сокращение выбросов произошло по большей части за счет регионов-лидеров, которые потянули за собой аутсайдеров.
Сокращение финансирования федеральных проектов может ухудшить экологическую обстановку, оказать негативное воздействие на здоровье людей и состояние природных ресурсов, считает эколог Илья Рыбальченко. Недофинансирование «Чистого воздуха» может ухудшить качество воздуха и увеличить уровень загрязнения, что негативно повлияет на состояние экосистем.