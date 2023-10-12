Финансирование федерального проекта «Чистый воздух» сократили почти наполовину

Достижение целей по «Чистой стране» в сроки «вызывает сомнение», поделился Мамедов. Также есть риски не достигнуть необходимых показателей по геологическому изучению недр из-за того, что финансирование федпроекта «Геология. Возрождение легенды» предусмотрено только на 2024 г. Сократили финансирование и по нацпроекту «Экология» на 6,7 млрд руб. (на 8% до 214 млрд руб.) в 2024 г. Это связано с тем, что в следующем году завершается реализация четырех из 10 федпроектов, которые реализуются в рамках этого нацпроекта. Основные результаты по этим федеральным проектам планируются к концу 2024 г. При этом рост стоимости строительства, говорит аудитор Счетной палаты, скорее всего, потребует дополнительного финансирования, которое Минстрой оценивает в 8,8 млрд руб. – это 38% от уже заложенных расходов.