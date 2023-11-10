Беспилотники будут использовать для мониторинга территорий ФСИН

Член СПЧ, экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева сказала «Ведомостям», что сейчас четких сроков хранения у ФСИН нет. «Были случаи, когда человек рассказывал, что его избили, мы, правозащитники, спрашивали, где запись, нам говорили, что ее уже нет. Хотя человек сразу писал заявление по факту избиения», – говорит он. Меркачева рассказала, что в ее практике были случаи, когда она писала заявление с просьбой сохранить ту или иную запись, и получала от ФСИН ответ, что сроки хранения не регламентированы.