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Беспилотники будут использовать для мониторинга территорий ФСИН

Минюст включил их в проект регламента технических средств надзора за заключенными
Екатерина Гробман Яна Суринская Мария Арялина
Наташа Шарапова / Ведомости

Минюст разработал порядок применения технических средств надзора за заключенными в следственных изоляторах и колониях. Среди прочего для мониторинга территории колоний и СИЗО будут использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В приложении к проекту приказа, в частности, говорится, что беспилотные воздушные суда применяются для осуществления надзора и контроля за запретными зонами, внутренней и прилегающей к СИЗО или колонии территориями. При этом говорится также о том, что предусмотрены технические средства подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными, подводными и надводными судами и аппаратами. В июле Госдума приняла закон, наделяющий силовые ведомства, в том числе ФСИН, правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

Еще одно изменение касается установления сроков хранения видеоархивов с камер наблюдения и переносных видеорегистраторов, которыми обеспечиваются сотрудники учреждений ФСИН. Обычные архивы будут храниться 30 дней, в случае применения физической силы и специальных средств к подозреваемым, обвиняемым и осужденным видеозаписи должны храниться не менее полугода. При серьезных инцидентах с заключенными (телесные повреждения, бытовые или производственные травмы, отравление) – до принятия процессуального решения органами дознания или следствия. Если речь идет о видеофиксации досмотра адвоката, то хранение допускается в течение срока, необходимого на судебное обжалование законности такой процедуры.

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Член СПЧ, экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева сказала «Ведомостям», что сейчас четких сроков хранения у ФСИН нет. «Были случаи, когда человек рассказывал, что его избили, мы, правозащитники, спрашивали, где запись, нам говорили, что ее уже нет. Хотя человек сразу писал заявление по факту избиения», – говорит он. Меркачева рассказала, что в ее практике были случаи, когда она писала заявление с просьбой сохранить ту или иную запись, и получала от ФСИН ответ, что сроки хранения не регламентированы.

В остальном же порядок остается без принципиальных изменений: в него включены оборудование камерами, громкоговорителями, проверки на КПП, сбор биометрии и т. д., указала управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. При этом, добавила она, выстраивается обширная система пристального санкционированного наблюдения, потому как указаны не только техсредства, но и цели их применения. Например, система биометрического контроля введена во ФСИН в 2017 г. Сейчас ей оборудованы практически все учреждения. Уточняется, что подозреваемые, обвиняемые и осужденные под расписку должны уведомляться администрацией учреждения о применении средств надзора и контроля.

«Ведомости» направили запросы в Минюст и во ФСИН России.

Новый порядок продиктован тем, что средства электронного контроля постоянно совершенствуются, считает юрист Алексей Федяров. Он указал, что сейчас запрета на использование БПЛА, по сути, нет, ничто не мешает учреждениям ФСИН покупать их и использовать. «Но в связи со сложившейся ситуацией это очень жестко поставлено на контроль. С БПЛА можно нарваться на проблемы с надзирающими органами. Чтобы этого не было, хотят регламентировать их применение», – сказал он «Ведомостям».

Мониторинг территорий – стандартная задача для дронов, вне зависимости от того, режимный это или промышленный объект, говорит заместитель гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павел Плахотный. «В данном случае особенность будет скорее заключаться в опознании «своего» дрона, так как преступники как у нас, так и в других странах, давно используют дроны для доставки запрещенных предметов в СИЗО и зоны», – отмечает он. По словам Плахотного, для данных целей особых доработок БПЛА не требуется, за исключением систем опознавания и закрытой связи. Но конечная комплектация, как и фактическая необходимость доработки, будут зависеть от запроса заказчика, добавил Плахотный.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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