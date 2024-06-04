Правительство одобрило проект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Правительство одобрило проект о снижении бюрократической нагрузки на педагоговУчебные заведения смогут отказать органам власти, если для предоставления запрашиваемой информации нет оснований
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала депутатский законопроект, который позволит Минпросвещения и Минобрнауки утверждать перечень документов для учителей и преподавателей колледжей при реализации образовательных программ. «Ведомости» ознакомились с заключением кабмина. Авторы внесли законопроект в Госдуму 26 апреля.
Инициативу подготовили глава комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и др. Они предложили внести изменения в ст. 29 и 47 закона «Об образовании».
Законопроектом предлагается дать право образовательной организации не предоставлять другим организациям, а также госорганам и органам местного самоуправления информацию и документы, если они уже делали это в текущем календарном году. Они также смогут отказать органам власти, если для предоставления запрашиваемой информации нет оснований, предусмотренных в федеральных законах.
В своем заключении эксперты комиссии указали на то, что проектируемые редакции закона не в полной мере согласуются между собой в части оснований предоставления информации государственным органам, органам местного самоуправления и организациям. Правительство поддержало законопроект и поручило уточнить это замечание.
Кабышев рассказал «Ведомостям», что ежегодно вузы готовят от 150 до 220 отчетных форм по запросам различных государственных органов. У преподавателей же большое количество времени занимает ежегодное обновление рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, разработка иной документации по образовательным программам, заполнение документов по кураторской, тьюторской и другой работе с обучающимися. «Мы хотим установить запрет на возложение на педагогов вузов обязанностей по подготовке документации, не включенной в перечень, который установит Минобрнауки», – указал он.
18 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил к сентябрю текущего года снизить бюрократическую нагрузку на педагогов.
Профессор Института образования Ирина Абанкина отметила, что образовательная организация является некоммерческой: ее учредитель – муниципалитет. Как учредитель муниципалитет имеет право задавать школам и детским садам вопросы, потому что именно он отвечает за контрольные функции – показатели и качество, а также передает субсидии. Образовательные организации также не могут отказаться от запросов, например, органов опеки. Абанкина подчеркнула, что за такие запросы в школах отвечает управленческий аппарат. «Если администрация привлекает учителей без соответствующих административных полномочий в их трудовых контрактах к подготовке таких ответов, то здесь нужно разбираться уже с профсоюзами», – отметила она.
По запросу органов власти, который идет через учредителя, образовательные организации обязаны предоставлять любую информацию, указывает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. По его словам, многие органы законодательной и исполнительной власти этим активно пользуются и в день на школу может приходить более 10 различных запросов. «В основном от этого страдают завучи школ: хорошо, если они знают сразу, что отвечать. Каждая школа отвечает в меру понимания исполнителя», – пояснил Илюхин. Авторы запросов в школы часто не учитывают, что информация уже есть в различных информационных системах. Он считает, что значительная часть запросов может быть продиктована сиюминутной потребностью вставить цифры в ту или иную инициативу (например, от парламентской партии), которая до этого абсолютно не обсуждается со специалистами. На учителей от этого ложится не такая большая нагрузка, потому что запросов про внешкольную жизнь детей (а это основной повод для загрузки сбором информации классных руководителей) не так много.