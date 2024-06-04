Правительство одобрило проект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

По запросу органов власти, который идет через учредителя, образовательные организации обязаны предоставлять любую информацию, указывает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. По его словам, многие органы законодательной и исполнительной власти этим активно пользуются и в день на школу может приходить более 10 различных запросов. «В основном от этого страдают завучи школ: хорошо, если они знают сразу, что отвечать. Каждая школа отвечает в меру понимания исполнителя», – пояснил Илюхин. Авторы запросов в школы часто не учитывают, что информация уже есть в различных информационных системах. Он считает, что значительная часть запросов может быть продиктована сиюминутной потребностью вставить цифры в ту или иную инициативу (например, от парламентской партии), которая до этого абсолютно не обсуждается со специалистами. На учителей от этого ложится не такая большая нагрузка, потому что запросов про внешкольную жизнь детей (а это основной повод для загрузки сбором информации классных руководителей) не так много.