Число учащихся частных школ выросло вдвое с 2016 года

Частные школы зарекомендовали себя в России лучше, чем частные вузы, пояснил «Ведомостям» один из авторов исследования – ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Алексей Тищенко. По его словам, такая же ситуация наблюдается во многих экономически развитых зарубежных странах. Основная причина выбора частной школы вместо государственной – это комфорт для учащихся и их родителей с ориентацией на хорошие образовательные результаты. «Большинство родителей не готовы отказаться от платных занятий для детей при ухудшении материального положения семьи. Поэтому только резкое и сильное ухудшение ситуации в экономике может повлиять на тенденции в частном секторе общего образования», – отметил он.