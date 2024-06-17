Число учащихся частных школ выросло вдвое с 2016 года

Число учащихся частных школ выросло вдвое с 2016 годаРодители выбирают их в основном за качество образования
С 2016 г. численность обучающихся в частных школах ежегодно увеличивалась и к 2023 г. возросла почти в 2 раза (1,86), а их доля в общем числе школьников увеличилась более чем в 1,5 раза (1,57). К такому выводу пришли авторы исследования Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии (РАНХиГС), с которым ознакомились «Ведомости». Они изучали данные статистического наблюдения Минпросвещения. В 2023 г. в частных школах по программам общего образования обучалось 206 000 человек, что составляет 1,14% от общего числа школьников.
Качество получаемого ребенком образования в частной школе – один из главных факторов для родителей при выборе учебного заведения, об этом говорит 61% опрошенных родителей, предпочитающих для своих детей такие учебные заведения. Опрос проводился в мае в Ивановской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Респондентами стали родители воспитанников детских садов (273 человека) и учащихся школ (1202), чьи дети посещают негосударственные образовательные организации.
По их словам, частные школы привлекают целевую аудиторию не только в субъектах – лидерах по показателям социально-экономического развития, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодарский край. Это также касается таких регионов, как Дагестан, Чечня, Еврейская автономная область, Калининградская и Ивановская области. Для 52% опрошенных родителей школьников является важным формирование комфортной среды для учащихся, для 40% – применение современных технологий и методик преподавания.
Удобство расположения частной образовательной организации не является важным фактором для выбора: он оказался значимым только для 27% родителей школьников. Уровень удовлетворенности семей различными аспектами деятельности негосударственной образовательной организации, в которой ребенок получает образование, очень высокий и по большинству позиций составляет 100%. Более трети опрошенных родителей – 34% – говорили о том, что реальные условия обучения оказались даже выше ожиданий при поступлении в негосударственную образовательную организацию, о соответствии реальности ожиданиям говорят более 60%.
Частные школы зарекомендовали себя в России лучше, чем частные вузы, пояснил «Ведомостям» один из авторов исследования – ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Алексей Тищенко. По его словам, такая же ситуация наблюдается во многих экономически развитых зарубежных странах. Основная причина выбора частной школы вместо государственной – это комфорт для учащихся и их родителей с ориентацией на хорошие образовательные результаты. «Большинство родителей не готовы отказаться от платных занятий для детей при ухудшении материального положения семьи. Поэтому только резкое и сильное ухудшение ситуации в экономике может повлиять на тенденции в частном секторе общего образования», – отметил он.
Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий считает, что люди предпочитают частные школы из-за меньшего размера класса, чем в государственных школах. Там также лучше учитываются индивидуальные особенности и запросы ребенка, в том числе состояние здоровья и религиозные нормы, уделяется больше внимания психологическому благополучию учащихся. «Помимо этого в частных школах меньше нагрузка на педагогов и учащихся в части федеральных и региональных мероприятий, акций, конкурсов. В условиях унификации содержания образования в частных школах удается сохранить авторские подходы и методики», – подчеркнул эксперт.
Стоимость обучения в частной школе от года к году повышается в среднем на 10–14% и продолжит расти, что обусловлено ростом себестоимости, указывает руководитель проекта частной школы «Новый взгляд» Наталья Бондаренко. Родители сегодня выбирают частные школы по многим факторам: возможность для ребенка построить персональную образовательную траекторию, разностороннее развитие внутри школы – кружки и секции, целенаправленное развитие мягких навыков. Помимо этого Бондаренко отметила классы меньшей численностью, более предсказуемое ученическое сообщество и возможность выбрать школу, близкую семье по ценностям и духу, прозрачность системы оценки.