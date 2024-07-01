РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира

Исследования и разработки в России финансируются в основном из средств федерального бюджета. В 2023 г. на гражданскую науку из бюджета было выделено 705,9 млрд руб. ($8,5 млрд), а в 2024 г. – 694,4 млрд руб. ($8,3 млрд). В основном эти средства (более 60%) идут на поддержку прикладных исследований, направленных в на развитие национальной экономики (42,8% ассигнований), здравоохранения (6,9%) и образования (5,7%). В действующих ценах суммарный объем ассигнований на прикладные исследования вырос с 2010 г. в 2,5 раза, но в постоянных ценах – уменьшился на 5,6%, подсчитали исследователи из НИУ ВШЭ.