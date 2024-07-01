РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира

РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мираПятый год подряд в рейтинге Nature лидирует Китайская академия наук
Годом ранее академия (РАН) занимала 71-е место. Среди 500 ведущих исследовательских институтов мира есть еще одна российская организация – Московский государственный университет (МГУ). Он опустился на семь позиций вниз, до 420-го места.
Журнал Nature публикует рейтинг ведущих научных организаций мира с 2005 г. Чтобы в него попасть, необходимо публиковаться в конкретных 64 журналах, статьи из других не котируются. В их число входят Nature Chemistry, Physical Review A, Science, Molecular Cell и др. Основной показатель при составлении списка из 500 институтов – число исследований, напечатанных на страницах изданий. За каждую работу присваивается один пункт. Чем больше у публикации авторов, тем меньшим будет подсчитанный вклад каждого из них.
Учитываются публикации по пяти научным направлениям: биологические науки, химия, наука о земле и окружающей среде, наука о здоровье и физические науки. Уделяется внимание степени взаимодействия исследовательского центра с отечественными и зарубежными институтами, отмечают составители на своем сайте.
Лидеры рейтинга nature
В рейтинге за 2023 г. упомянуто 130 китайских исследовательских центров и 134 американских. Список возглавила Китайская академия наук, которая за прошлый год подготовила 7554 публикации и с 2019 г. лидировала в рейтинге. На 2-м месте – Гарвардский университет, далее – Общество Макса Планка из Германии, следом – Университет Китайской академии наук и Научно-технический университет Китая. За прошлый год китайские ученые подготовили на 3791 научную работу больше, чем американские.
За минувший год число опубликованных учеными РАН работ упало на 17,2% – до 507 статей. Наибольшее количество из них представлены в Journal of High Energy Physics (Журнал физики высокой энергии) – 50 текстов, Inorganic Chemistry («Неорганическая химия») – 48 и Applied Physics Letters («Письма по прикладной физике»). В России РАН занимает первое место по публикациям в международных журналах. Больше всего публикаций у академии – в области физики. По этому направлению среди мировых научных организаций она заняла 58-е место (химия – 81-е место, науки о земле и окружающей среде – 216-е место, биологические науки – 437-е место, науки о здоровье – 511-е).
Nature указывает, что основными зарубежными партнерами РАН являются Китайская академия наук (лидер списка), Французский национальный центр научных исследований и Ассоциация немецких исследовательских центров им. Гельмгольца. В России ученые РАН чаще всего пишут научные статьи в соавторстве с коллегами из МГУ, Новосибирского государственного университета, НИЦ «Курчатовский институт» и др.
Минобрнауки в 2022 г. утвердило новый порядок расчета показателей, «характеризующий развитие образовательных организаций». С 2025 г. баллы, начисляемые за статьи научно-педагогических работников вузов в зарубежных журналах, которые индексируются в Web of Science и Scopus, учитываться не будут. Баллы будут начисляться только за статьи в научных журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии.
«Для российских ученых публикации в зарубежных журналах стали крайне тяжелым делом. Поэтому РАН и российские университеты несколько опустились в различных рейтингах, не только в Nature», – поясняет директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Клячко. Рейтинг Nature является значимым, но падение РАН не говорит о проблемах в самой академии, добавила она.
На сложности с публикациями за рубежом из-за санкций указывает и первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. А рейтинг Nature основывается исключительно на этом показателе. При этом он подчеркивает, что не всегда результат работы – это публикация.
«Мы стараемся ориентировать наших исследователей на технологии, конкретные продукты, которые нужны стране. По многим программам у нас публикации заменяются на другие виды показателей и индикаторов», – говорит Мажуга. Это может быть участие в реализации приоритетных направлений развития науки, технологий или объем работ по исследованиям и разработкам, выполненных собственными силами. При этом российские исследования в области теоретической и ядерной физики очень сильны и конкурентны, подчеркнул депутат. А разработки делаются чаще всего в коллаборации ученых из разных институтов.
Лидером по количеству патентных заявок является Китай, отмечает старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская. Помимо этого КНР занимает второе место в мире по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) после США.
Расходы Китая на НИОКР в 2023 г. составили более 3,3 трлн юаней (около $458,5 млрд), увеличившись в годовом выражении на 8,1%, писали «Ведомости» в марте со ссылкой на министра науки и технологий КНР Инь Хэцзюня. Эта сумма составляет около 2,6% валового внутреннего продукта Китая. В 2024 г. запланирован рост расходов на НИОКР на уровне 10%, отмечает Заклязьминская. «В условиях конфронтации со странами Запада это единственный способ достичь высокого уровня технологического суверенитета», – говорит эксперт.
По ее словам, в научно-исследовательской отрасли страны занято рекордное количество человек – около 90 млн, которые активно публикуются в международных высокорейтинговых журналах. Самая популярная область знаний в КНР – это клиническая медицина, далее следуют химия, науки об окружающей среде, электроника, связь и автоматизация управления и др., добавила она.
Исследования и разработки в России финансируются в основном из средств федерального бюджета. В 2023 г. на гражданскую науку из бюджета было выделено 705,9 млрд руб. ($8,5 млрд), а в 2024 г. – 694,4 млрд руб. ($8,3 млрд). В основном эти средства (более 60%) идут на поддержку прикладных исследований, направленных в на развитие национальной экономики (42,8% ассигнований), здравоохранения (6,9%) и образования (5,7%). В действующих ценах суммарный объем ассигнований на прикладные исследования вырос с 2010 г. в 2,5 раза, но в постоянных ценах – уменьшился на 5,6%, подсчитали исследователи из НИУ ВШЭ.
Представитель пресс-службы РАН сообщил «Ведомостям», что субъективность в подготовке подобных рейтингов была всегда. По его словам, сегодня результаты рейтинга Nature должны восприниматься с учетом «геополитической составляющей, давления недружественных стран», в том числе и на российское научное сообщество.
«Это давление заключается во включении многих наиболее продуктивных – с точки зрения публикационной активности – наших научных институтов в санкционные списки, в ограничении доступа к международным научным базам данных, дискриминационной политике зарубежных наукометрических баз в отношении отечественных журналов, в усложнении доступа к научным конференциям – недавняя ситуация с недопуском российских геологов на Международный конгресс в Пусане стала ярким примером такой политики», – подчеркнул представитель пресс-службы.
В этих условиях российские научные организации, коллективы, отдельные ученые начинают более активно выстраивать сотрудничество с коллегами по линии БРИКС, других дружественных стран. При этом он добавил, что РАН и многие ученые поддерживают конструктивные личные контакты с исследователями из западных стран, с научными организациями. Во многих международных научных организациях РАН продолжает оставаться полноправным членом.
Представитель пресс-службы также рассказал, что сейчас РАН делает акцент на поддержку публикаций российских ученых в отечественных журналах. Их планируется активнее переводить на иностранные языки, продвигать в международном научном пространстве, повышать их статус. Тем самым будет сформирован авторитетный пул российских изданий, к которым могли бы обращаться ученые из зарубежных стран.
«РАН находится в процессе формирования собственного издательского дома, создания национальной научной базы данных. И переход под эгиду РАН издательства «Наука» и РЦНИ в нынешнем году стал первым шагом на этом пути», – заключил он.