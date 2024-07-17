Союз пациентов просит создать новую врачебную специальность – аритмология

Союз пациентов просит создать новую врачебную специальность – аритмологияЧисло больных мерцательной аритмией, по оценкам ВШЭ, к 2036 году превысит 3 млн человек
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает создать новую врачебную специальность – аритмология (аритмия – нарушение сердечного ритма) в рамках совершенствования федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Такие рекомендации союз подготовил в дорожной карте по итогам III экспертного форума «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни». Документ есть у «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минобрнауки.
Согласно действующей номенклатуре должностей медицинских работников, в России нет врачей-аритмологов, только кардиологи – взрослые и детские, следует из приложения к приказу Минздрава от 20 декабря 2012 г. Тогда как только в Москве крупнейший сайт отзывов о врачах на запрос о поиске аритмолога выдает 90 специалистов из государственных и частных клиник. Кроме этого при Минздраве России есть главный внештатный специалист-аритмолог.
Аритмией называют нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца. Фибрилляция предсердий (ФП, мерцательная аритмия) – наиболее частая форма нарушений ритма сердца, увеличивающая риск возникновения ишемического инсульта и инфаркта миокарда.
Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали, что число пациентов с мерцательной аритмией в стране к 2036 г. может превысить 3 млн человек (+601 000 больных по сравнению с 2019 г.). Ущерб российской экономике от этого заболевания, по их оценкам, составит от 962 млрд до 1,5 трлн руб.
Для лечения аритмии обычного кардиолога может быть недостаточно, так как требуется более узкая специализация, говорит инвазивный аритмолог Олег Сухоруков.
Подготовка аритмолога в России, по его словам, в среднем занимает от шести месяцев до года, уточнил Сухоруков. В мире, по данным Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова, кардиологи должны проходить такую специализацию в течение 2–3 лет.
Число пациентов с аритмией сердца в ближайшие годы будет расти из-за общего старения населения, отмечает Сухоруков. В основном болезнь проявляется в старшем возрасте, начиная с 50 лет, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Доля россиян старше трудоспособного возраста к 2043 г. вырастет до 26,9% от общего населения страны, или 37,3 млн человек, следует из демографического прогноза Росстата. В 2023 г. доля россиян старшего возраста составляла 24,5% от всего населения.
При этом, как отметила Попович, симптомы аритмии в скрытой форме могут начать появляться и с 30 лет при сочетании нескольких факторов риска. Среди них, например, ожирение, диабет, депрессия, рассказала она «Ведомостям». Бывают и единичные случаи выявления аритмии с 25 лет.
По мнению Сухорукова, аритмологов в России все еще недостаточно. Оценить в цифрах эту нехватку он затруднился. Попович при этом считает, что выделять аритмологию как отдельную специальность неправильно: «У нас и так, знаете, специалист по левой пятке, специалист по правому уху». Врачи, по ее мнению, должны понимать всю систему работы организма, а углубленные знания по аритмологии можно получить, работая кардиологом.