Союз пациентов просит создать новую врачебную специальность – аритмология

По мнению Сухорукова, аритмологов в России все еще недостаточно. Оценить в цифрах эту нехватку он затруднился. Попович при этом считает, что выделять аритмологию как отдельную специальность неправильно: «У нас и так, знаете, специалист по левой пятке, специалист по правому уху». Врачи, по ее мнению, должны понимать всю систему работы организма, а углубленные знания по аритмологии можно получить, работая кардиологом.