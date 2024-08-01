Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуму внесли проект о льготах детям сотрудников ФСИН на поступление в вуз

Они смогут поступить в вузы с профилем родителя, что должно помочь с кадрами в системе
Анастасия Майер
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России предложило предоставить детям сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), стаж службы которых составляет 20 и более лет, преимущественное право зачисления в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании». Преимущественное право на поступление правительство также предлагает дать детям сотрудников УИС, которые уволились со службы по достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Аналогичные условия касаются и детей сотрудников МВД, Росгвардии и ФСИН.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на формирование «единообразных подходов» по вопросу преимущественного права зачисления в подведомственные вузы детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также УИС, ФСИН и Росгвардии. Это поможет повысить престиж службы в УИС и усовершенствовать развитие кадрового потенциала, подчеркивается в документе.

ФСИН подведомственны следующие учебные заведения: Академия ФСИН России в Рязани, Псковский филиал Академии ФСИН, Владимирский юридический институт ФСИН, Пермский институт ФСИН, Воронежский институт права и экономики ФСИН, Самарский юридический институт ФСИН Вологодский институт права и экономики, а также Кузбасский институт ФСИН России.

9 июля «Ведомости» писали о том, что законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В марте на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что в системе УИС действительно наблюдается сильнейший кадровый голод. По ее мнению, предложенная инициатива вполне может стать фактором, удерживающим человека от ухода из ФСИН. Она рассказала, что у сотрудников исполнительной системы престиж службы, как и зарплаты, невысоки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных