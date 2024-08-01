В Госдуму внесли проект о льготах детям сотрудников ФСИН на поступление в вуз

9 июля «Ведомости» писали о том, что законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В марте на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.