В Госдуму внесли проект о льготах детям сотрудников ФСИН на поступление в вуз

В Госдуму внесли проект о льготах детям сотрудников ФСИН на поступление в вузОни смогут поступить в вузы с профилем родителя, что должно помочь с кадрами в системе
Правительство России предложило предоставить детям сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), стаж службы которых составляет 20 и более лет, преимущественное право зачисления в подведомственные вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании». Преимущественное право на поступление правительство также предлагает дать детям сотрудников УИС, которые уволились со службы по достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Аналогичные условия касаются и детей сотрудников МВД, Росгвардии и ФСИН.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на формирование «единообразных подходов» по вопросу преимущественного права зачисления в подведомственные вузы детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также УИС, ФСИН и Росгвардии. Это поможет повысить престиж службы в УИС и усовершенствовать развитие кадрового потенциала, подчеркивается в документе.
ФСИН подведомственны следующие учебные заведения: Академия ФСИН России в Рязани, Псковский филиал Академии ФСИН, Владимирский юридический институт ФСИН, Пермский институт ФСИН, Воронежский институт права и экономики ФСИН, Самарский юридический институт ФСИН Вологодский институт права и экономики, а также Кузбасский институт ФСИН России.
9 июля «Ведомости» писали о том, что законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В марте на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что в системе УИС действительно наблюдается сильнейший кадровый голод. По ее мнению, предложенная инициатива вполне может стать фактором, удерживающим человека от ухода из ФСИН. Она рассказала, что у сотрудников исполнительной системы престиж службы, как и зарплаты, невысоки.