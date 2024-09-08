«Сначала я был с мамой, мой брат старший и папа – отдельно. Несколько часов мы с сидели в актовом зале – там был кабинет завуча за сценой, и его было не видно. Мы думали, что там более безопасное место. Затем дверь взломал человек в маске. Мы сначала не поняли даже, что это террорист. И на вопрос наш ли он, прозвучал ответ: «Не дай бог быть вашим». Наверное, нас самых последних привели в спортзал. До сих пор не понимаю, как там поместилось больше 1000 человек. Когда нас туда привели, на полу уже был первый убитый мужчина, он пытался успокоить людей», – вспоминает Ацамаз.