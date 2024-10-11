КС уточнил условия получения жилищной выплаты для сотрудников ОВД с детьми

После перехода на новое место работы в войска Нацгвардии бывшего сотрудника полиции снова поставили на учет, но в 2019 г. Простанин утратил статус нуждающегося в выплате, поскольку его сыну исполнилось 23 года – он перестал считаться членом родительской семьи. Из-за изменения состава семьи поменялась и обеспеченность ее членов общей площадью жилого помещения – она составила более 15 кв. м (19,5 кв. м на каждого). Такое решение жилищной комиссии о снятии заявителя с учета для получения выплаты поддержали суды, но сам Простанин его не разделяет, поскольку, по его мнению, семья по-прежнему проживает в тех же стесненных условиях.