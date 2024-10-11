КС уточнил условия получения жилищной выплаты для сотрудников ОВД с детьми

КС уточнил условия получения жилищной выплаты для сотрудников ОВД с детьмиДостижение совершеннолетия не является основанием для ее лишения, постановил суд
Конституционный суд (КС) конкретизировал условия получения социальной жилищной выплаты для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), проживающих со взрослыми детьми. Согласно принятому 10 октября постановлению, достижение совершеннолетия ребенком сотрудника Росгвардии не может служить основанием для перерасчета уровня обеспеченности общей жилой площадью и снятия семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С жалобой к КС обратился прапорщик Игорь Простанин – он попросил проверить на конституционность пп. 27 и 29 Правил предоставления единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья для такой категории граждан. В п. 27 представлена формула расчета размера такой выплаты, а п. 29 регламентирует порядок определений общей площади квартиры и формулу расчета. В 2013 г. Простанина вместе с семьей поставили на учет для получения упомянутой выплаты. Семья проживала в квартире площадью 58,5 кв. м, где на каждого приходилось менее 15 кв. м. Это ниже уровня обеспеченности общей площадью жилья, который установлен как одно из условий для предоставления единовременной выплаты, говорится в тексте постановления КС.
После перехода на новое место работы в войска Нацгвардии бывшего сотрудника полиции снова поставили на учет, но в 2019 г. Простанин утратил статус нуждающегося в выплате, поскольку его сыну исполнилось 23 года – он перестал считаться членом родительской семьи. Из-за изменения состава семьи поменялась и обеспеченность ее членов общей площадью жилого помещения – она составила более 15 кв. м (19,5 кв. м на каждого). Такое решение жилищной комиссии о снятии заявителя с учета для получения выплаты поддержали суды, но сам Простанин его не разделяет, поскольку, по его мнению, семья по-прежнему проживает в тех же стесненных условиях.
«Снятие сотрудника с учета для получения единовременной выплаты – льготы, носящей адресный характер, направленной на улучшение остающихся неизменными жилищных условий семьи сотрудника, – умаляет значимость его особой и длительной профессиональной деятельности, подрывает авторитет государственной власти», – говорится в тексте постановления КС.
Согласно ст. 4 закона о соцгарантиях сотрудникам ОВД, такому работнику со стажем службы не менее 10 лет предусмотрена единая социальная жилищная выплата при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м. Аналогичные меры поддержки предусматриваются также и для сотрудников органов прокуратуры и военнослужащих, но для них нормативные предписания не блокируют установления уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, исходя из состава семьи и возраста детей, уточняют в КС.
Установление социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел обусловлено «специфическим характером» работы, который заключается в сложности такой деятельности, ее интенсивностью, необходимостью выполнения служебных обязанностей в любых условиях, повышенными физическими и психологическими нагрузками, уточняется в постановлении. В связи с этим соцгарантии сотрудникам ОВД предоставляются как в период прохождения службы, так и после их увольнения из органов внутренних дел, а также распространяются на членов семей сотрудников и лиц, уволенных со службы.
Правоприменительная практика до постановления КС допускала снятие сотрудника с учета на получение выплаты после достижения ребенком указанного возраста, даже если фактически жилищные условия не изменялись – это приводило к нарушениям прав сотрудников, которые длительное время находились в ожидании улучшения жилищных условий, сказала «Ведомостям» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Такие ситуации возникали «нередко», особенно в случаях, когда дети достигают возраста 18 или 23 лет (при обучении в вузе или техникуме), оценила она. «Сама правовая коллизия возникла из-за неоднозначной трактовки норм о социальной выплате, а именно в том, как учитываются взрослые дети при расчете уровня обеспеченности жильем семьи сотрудника», – пояснила Яковлева.
По мнению руководителя Центра международного правосудия Ивана Брикульского, рассматриваемая ситуация – это проблема даже не столько для КС, сколько проблема законодателя и урегулирования социальных прав военнослужащих. «Несмотря на то что у них очень много социальных льгот, фактически эти социальные права не защищены», – обратил внимание он. Таким образом, КС своим решением «очень правильно» указал, что если ребенок служащего ОВД обрел совершеннолетие, у него-то социальные проблемы не исчезли, подчеркнул Брикульский. Аналогичное правило будет справедливо распространить на все категории льготников, претендующих на получение жилищных субсидий, а не только на сотрудников органов внутренних дел, считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.