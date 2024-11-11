Региональных операторов могут привлечь к уборке неопасного строительного мусора

По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, сейчас действительно обсуждается вариант, при котором к уборке неопасного мусора могут быть привлечены региональные операторы. Инициатива сенатора предполагает уборку складируемых на контейнерных площадках отходов независимо от того, к какому классу опасности они относятся, сказал он «Ведомостям». «Вопрос здесь заключается в том, как выстроить систему обращения с отходами, при который на жителей и на региональных операторов не возлагаются избыточные расходы и при этом площадки остаются безусловно чистыми при любом развитии событий», – уточнил Буцаев.