Региональных операторов могут привлечь к уборке неопасного строительного мусора

Региональных операторов могут привлечь к уборке неопасного строительного мусораВнедрение такого пилотного проекта обсуждается в Совете Федерации
В России в рамках пилотного проекта регионам могут позволить самостоятельно относить неопасный мусор (отходы III–V классов опасности) к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. В случае если эта инициатива будет реализована, уборка такого мусора станет ответственностью региональных операторов.
«Наш комитет поставил задачу перед собой урегулировать этот вопрос, мы сегодня обсуждаем это с субъектами. Скорее всего, у нас появится несколько пилотных регионов, у которых будут полномочия в рамках законодательного обеспечения относить те или категории отходов III–V классов опасности к ТКО», – пояснил он. Ежегодно в России вырабатывается 8,5 млрд т отходов III–V классов опасности, говорил в октябре 2023 г. замминистра природных ресурсов Дмитрий Тетенькин.
Сейчас отходы, не относящиеся к ТКО, не входят в зону ответственности регионального оператора, напомнила «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. Как правило, это отходы после строительства и капремонта, отработанное моторное масло и автопокрышки, продукты жизнедеятельности домашнего скота и птицы, бытовая техника и электроника, текстиль и бумага. Отходы, не входящие в состав ТКО, должны вывозиться по отдельному договору с регоператором или иной организацией, у которой есть лицензия, продолжила Епифанова. Обязанность заключить такой договор возлагается непосредственно на отходообразователя.
В действующем законодательстве существуют определенные пробелы, из-за которых сегодня контейнерные площадки зачастую завалены не ТКО, а строительными отходами, древесно-порубочными остатками, шинами и негабаритным мусором, сказал в беседе с «Ведомостями» Двойных. Особенно большие объемы занимают отходы строительства, сноса и ремонта – эта проблема характерна для каждого субъекта, большая часть несанкционированных свалок образована именно ими, подчеркнула Епифанова.
В каждом регионе вопросы сбора и утилизации неопасных строительных отходов сейчас решаются по-своему, при этом субъекты нередко сталкиваются с различными проблемами из-за отсутствия необходимых полномочий, говорит она. Именно поэтому регионы выступают за наделение их полномочиями по урегулированию таких видов отходов, пояснила Епифанова. «Это необходимо, чтобы как можно больше видов отходов охватить в части регуляторики, сделать новые шаги в построении экономики замкнутого цикла», – заключила член СФ по природопользованию.
По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, сейчас действительно обсуждается вариант, при котором к уборке неопасного мусора могут быть привлечены региональные операторы. Инициатива сенатора предполагает уборку складируемых на контейнерных площадках отходов независимо от того, к какому классу опасности они относятся, сказал он «Ведомостям». «Вопрос здесь заключается в том, как выстроить систему обращения с отходами, при который на жителей и на региональных операторов не возлагаются избыточные расходы и при этом площадки остаются безусловно чистыми при любом развитии событий», – уточнил Буцаев.
Любое облегчение регуляторики и нормативов сегодня – правильная инициатива, считает общественный уполномоченный по вопросам экологии Михаил Замарин. Лучше апробировать какую-либо теорию на нескольких регионах, чем ничего не делать вовсе, добавил он. Генеральный директор «Эко технопарка» (компания, занимающаяся утилизацией мусора) Сергей Завьялов более скептично относится к предлагаемой инициативе. По его словам, позволить регионам самостоятельно относить отходы III–V классов опасности к ТКО – значит разрешить им произвольно трактовать федеральное законодательство. «Это попытка монополизировать управление теми видами отходов, управление которыми пока еще не монополизировано федеральным экологическим оператором и РЭО», – убежден он.