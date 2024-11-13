Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Хотину

Мосгорсуд признал законным приговор Алексею ХотинуВ ближайшее время экс-владелец банка «Югра» отправится в колонию, но сам он хочет на спецоперацию
Московской городской суд утвердил приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передает корреспондент «Ведомостей». В марте этого года суд назначил бизнесмену наказание в виде 9 лет лишения свободы за растрату более 23 млрд руб. средств кредитной организации. Решением апелляционного суда Хотину зачли срок содержания под стражей и время нахождения под запретом определенных действий. В части назначенного наказания приговор оставлен прежним. Таким образом, приговор вступил в законную силу. В ближайшее время его этапируют в колонию.
В апелляционной инстанции Хотин заявил, что готов отправиться на спецоперацию и попросил суд посодействовать ему в этом. Судья в свою очередь порекомендовала для решения этого вопроса обратиться сперва к администрации следственного изолятора.
Вместе с Хотиным по делу на скамье подсудимых были экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов (8,5 лет), председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала «Югры» Нина Чернова (8 и 6 лет лишения свободы соответственно) Помимо этого суд первой инстанции удовлетворил гражданский иск ко всем подсудимым на 17,3 млрд руб. Эти средства направили на погашение ущерба вкладчикам.
Процесс по уголовному делу в отношении Хотина занял у Замоскворецкого суда почти три года. Суд установил, что топ-менеджеры банка с 2014 по 2017 гг. выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину компаниям – ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское», а полученные средства вывели из банка.
Кроме того, фигуранты дела вывели из-под залога предоставленные в обеспечение займов имущество, права требования, поручительства и другие обязательства. В июле 2017 г. у «Югры» отозвали лицензию, а через год Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.
Хотин отрицал вину в растрате. В частности, в своем выступлении бизнесмен обратил внимание суда на формулировки обвинения, которые называют все перемещения денежных средств не системными и запутанными. Он подчеркнул, что несмотря на эти формулировки целевое использование средств не оспаривалось ни стороной обвинения ни АСВ. «Если целевое использование денежных средств было подтверждено Центробанком, то как можно говорить об их обналичивании, о котором говорил прокурор во время апелляционного процесса», – задался вопросом он.
Остальные подсудимые и третьи лица погасили полную сумму ущерба, заявленную в гражданском иске потерпевшей стороной, настаивал банкир. Хотин просил суд отправить дело на новое рассмотрение, поскольку в нем якобы появился новый «фигурант» – Росимущество. Именно Росимуществу, по словам Хотина, перешли компании-заемщики средств у банка и Росимущество стало основным выгодоприобретателем сделок. Эти компании в свою очередь использовали заемные средства по прямому назначению – на обустройство месторождений и бурение скважин.
Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). После признания «Югры» банкротом АСВ взяло на себя обязательства перед вкладчиками банка и выплатило им почти 173 млрд руб. страхового возмещения 213 000 вкладчиков. Как ранее сообщили в АСВ – это стало крупнейшим в России страховым случаем.
В мае 2023 г. Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192,1 млрд руб. и изъял в пользу государства акции группы компании «Русь-Ойл», основанной подконтрольными ему структурами. Представителям надзорного ведомства удалось доказать в суде, что Хотин уклонился от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и от уплаты НДС налогоплательщиками – хозяйственными обществами, входящими в АО «Русь-Ойл».
Еще один многомиллиардный иск подала к Хотину Федеральная налоговая служба (ФНС). Решением суда от 25 сентября 2024 г. исковые требования ведомства к экс-банкиру на сумму 220,4 млрд руб. были удовлетворены в полном объеме.
Помимо банковской деятельности Алексей Хотин известен еще и тем, что долгое время считался одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В Москве ему и его отцу Юрию принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн кв. м. Часть из этих активов также обратили в доход государства. Так, среди объектов, попавших под санкции суда, оказалась гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный сезон» и бизнес-центр «Черемушки».