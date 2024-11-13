Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Хотину

Хотин отрицал вину в растрате. В частности, в своем выступлении бизнесмен обратил внимание суда на формулировки обвинения, которые называют все перемещения денежных средств не системными и запутанными. Он подчеркнул, что несмотря на эти формулировки целевое использование средств не оспаривалось ни стороной обвинения ни АСВ. «Если целевое использование денежных средств было подтверждено Центробанком, то как можно говорить об их обналичивании, о котором говорил прокурор во время апелляционного процесса», – задался вопросом он.