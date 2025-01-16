Рособрнадзор и Росздравнадзор отлицензируют допобразование медиков

Введение порядка лицензирования медицинских программ ДПО необходимо, поскольку на рынке есть фирмы, которые дают фиктивные свидетельства о повышении квалификации, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. С этим согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Но она отметила, что детально прописывать и стандартизировать, чему и как учить, не очень правильно – учебные заведения должны конкурировать между собой. Однодневные организации не должны присутствовать на рынке, сказала эксперт. Но для этого необходим механизм саморегулирования, отвечающий за качество образования, а за не административный контроль, отметила она. Попович также выступила против запрета на онлайн-образование. «Врачи не всегда могут уйти с рабочего места для того, чтобы получить знания. К этому моменту нужно подходить очень взвешенно», – заключила она.