Рособрнадзор и Росздравнадзор отлицензируют допобразование медиков

Рособрнадзор и Росздравнадзор отлицензируют допобразование медиковПервая служба будет выдавать их после заключения второй
Право на выдачу организациям лицензий на медицинские программы дополнительного профессионального образования (ДПО) останется за Рособрнадзором, но процедура теперь будет согласовываться с Росздравнадзором. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 15 января заявила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
Изменения, о которых говорит Семенова, предусмотрены поправками в законе «Об образовании», которые были внесены в нижнюю палату парламента в июне 2024 г. Среди авторов законопроекта – первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). Документ планируется рассмотреть в первом чтении в феврале.
Росздравнадзор займется оформлением заключений для выдачи лицензий на медицинские программы ДПО, пояснил Башанкаев. Форму заключения, а также порядок и условия его выдачи будет устанавливать Минздрав. Его же наделят правом разрабатывать и утверждать типовые дополнительные профессиональные программы в области охраны здоровья и медпомощи. Вместе с этим предлагается ввести дополнительные лицензионные требования и условия, которые будут учитывать кадровое обеспечение организации и ее материально-техническую базу.
Если инициативу примут, организация, которая хочет открыть медицинскую образовательную программу, должна будет при подаче заявления на лицензию приложить к пакету документов заключение Росздравнадзора, пояснила Семенова. В нем будет указываться, соответствует ли заявитель требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и типовых программ, которые появятся в качестве полномочий в предлагаемом проекте.
Одна из целей законопроекта – прекращение торговли документами об образовании, добавила Семенова. Он предлагает запретить исключительно дистанционное обучение по медицинским программам. Вместе с этим, по ее словам, совсем исключить онлайн-технологии невозможно. В пояснительной записке авторы инициативы также обратили внимание, что качество подготовки медицинских кадров является «одним из важнейших конституционных приоритетов обеспечения нацбезопасности».
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организаций осуществляют образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России. По данным НИУ ВШЭ на конец 2022 г., из них 2322 организации ДПО, 2213 колледжей, 1110 университетов, 179 научных организаций и 789 других организаций
Организации, реализующие программы ДПО, должны следовать общему порядку получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, объяснил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Сейчас образовательную деятельность лицензирует Рособрнадзор или уполномоченные органы исполнительной власти субъектов. В Москве это, например, департамент образования и науки, добавил он.
По нынешним правилам получить лицензию на программу ДПО могут осуществляющие обучение организации вне зависимости от основной цели их деятельности, отметил Галанцев. Такой тип включает практически любые юрлица, сказал он. При этом в законодательстве прописано, что непрофильная организация, осуществляющая обучение, должна иметь в своей структуре образовательное подразделение. Нормы закона об образовании частично «специализированы» под медицинское и фармацевтическое ДПО, добавил спикер. Такие примерные дополнительные профпрограммы разрабатываются и утверждаются профильными федеральными ведомствами в сфере здравоохранения, пояснил он.
Введение порядка лицензирования медицинских программ ДПО необходимо, поскольку на рынке есть фирмы, которые дают фиктивные свидетельства о повышении квалификации, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. С этим согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Но она отметила, что детально прописывать и стандартизировать, чему и как учить, не очень правильно – учебные заведения должны конкурировать между собой. Однодневные организации не должны присутствовать на рынке, сказала эксперт. Но для этого необходим механизм саморегулирования, отвечающий за качество образования, а за не административный контроль, отметила она. Попович также выступила против запрета на онлайн-образование. «Врачи не всегда могут уйти с рабочего места для того, чтобы получить знания. К этому моменту нужно подходить очень взвешенно», – заключила она.