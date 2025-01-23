Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 24 годам колонии

В прениях прокурор заявил, что между Глущенко и братьями Вячеславом (также работал с Глущенко в Думе) и Сергеем Шевченко существовала договоренность об обеспечении их безопасности и защите от посягательств криминальных структур (иначе говорят «крышевании»). За это Глущенко ежемесячно получал по $50 000. В 2004 г. Шевченко отказался от его услуг. Тогда Глущенко потребовал $10 млн либо акции компании «Метрополь», которая принадлежала бизнесмену. Шевченко снова отказался, тогда Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить заплатить. За $70 000 Глущенко нанял своего знакомого и «иных лиц» и вместе с ними приехал на Кипр. Зная, что Вячеслав Шевченко живет не один, Глущенко приказал убить живущих с ним Зорина и Третьякову. Фигуранты дела поместили три трупа внутрь мебели и в пакеты, чтобы уничтожить улики, но не успели этого сделать, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали сотрудников полиции Кипра. За несколько минут до оглашения приговора осужденный заявил, что неважно себя чувствует. После приговора сказал, что его «ждет помилование».