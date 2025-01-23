Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 24 годам колонии

Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 24 годам колонииСуд в Петербурге счел его виновным в организации тройного убийства
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 67-летнего экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, известного в криминальном мире под кличкой «Хохол», к 18 годам колонии строгого режима (24 года по сумме приговоров) со штрафом в 300 000 руб. по делу о тройном убийстве, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В 2012 г. его приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве, а в августе 2015 г. – к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации убийства известного политика Галины Старовойтовой.
Судья Дмитрий Хамадиев признал экс-депутата виновным по ч. 3 ст. 33, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений). Обвинение Глущенко было предъявлено еще в июне 2021 г., по версии следствия, он ответственен за убийство бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 г.
В прениях прокурор заявил, что между Глущенко и братьями Вячеславом (также работал с Глущенко в Думе) и Сергеем Шевченко существовала договоренность об обеспечении их безопасности и защите от посягательств криминальных структур (иначе говорят «крышевании»). За это Глущенко ежемесячно получал по $50 000. В 2004 г. Шевченко отказался от его услуг. Тогда Глущенко потребовал $10 млн либо акции компании «Метрополь», которая принадлежала бизнесмену. Шевченко снова отказался, тогда Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить заплатить. За $70 000 Глущенко нанял своего знакомого и «иных лиц» и вместе с ними приехал на Кипр. Зная, что Вячеслав Шевченко живет не один, Глущенко приказал убить живущих с ним Зорина и Третьякову. Фигуранты дела поместили три трупа внутрь мебели и в пакеты, чтобы уничтожить улики, но не успели этого сделать, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали сотрудников полиции Кипра. За несколько минут до оглашения приговора осужденный заявил, что неважно себя чувствует. После приговора сказал, что его «ждет помилование».
Адвокат Глущенко Георгий Валович рассказал, что готов пройти все стадии обжалования приговора, если того захочет Глущенко. Он повторил тезис о том, что вина не доказана, а приговор назвал незаконным.
В последнем слове Глущенко отметил, что, по его мнению, факт убийства не был доказан. По его собственной версии, после приостановки платежей со стороны бизнеса Шевченко просто пропал и в дальнейшем они не пересекались, а от него якобы потребовали взять убийство на себя. «Я Шевченко не убивал, и такого умысла не было», – сказал осужденный.
Он также попросил не добавлять ему срок, так как ему «надо ехать в Киев, чтобы внедриться в украинские спецслужбы в качестве спецагента и решить «не очень хорошие для России вопросы». Глущенко в ходе заседания заявил, что его цель – «спасти Петербург от «грязной бомбы». «Я работал тренером по боксу, там много людей из Москвы, Львова, все со званиями. Они меня приняли на работу, дали мне звание подполковника СБУ в Киеве – я там непростой человек», – рассказал суду Глущенко.
До этого в суде он называл себя скандинавским богом обмана – Локи и требовал освобождения, так как боги земному закону неподвластны. Суд не принял в расчет ни «важные дела» Глущенко в Киеве, ни его «божественную» сущность. Приговор еще не вступил в законную силу.
В начале 2011 г. Глущенко признался на допросе в причастности к убийству руководителя Балтийской финансово-промышленной группы Павла Капыша в 1999 г. Он сообщил, что организовал это преступление якобы по заказу авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина). Последний предположительно хотел купить у Балтийской финансово-промышленной группы сеть АЗС «Балт-Трейд», но Капыш отказался ее продать.
В марте 2012 г. Глущенко был впервые приговорен. Куйбышевский районный суд назначил экс-депутату восемь лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в вымогательстве $10 млн у семьи Шевченко. В 2015 г. Глущенко назначили еще 17 лет колонии по делу об убийстве Старовойтовой. Депутат Госдумы, сопредседатель партии «Демократическая Россия» была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 г. В июне 2005 г. городской суд Санкт-Петербурга признал Юрия Колчина виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Исполнитель убийства Виталий Акишин получил 23 года и шесть месяцев тюрьмы. В связи с расследованием дела об убийстве Старовойтовой средства массовой информации неоднократно упоминали имя Глущенко. ФСБ допрашивала его по этому делу в качестве свидетеля. В апреле 2014 г. Глущенко сознался в преступлении.