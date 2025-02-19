Дума заказала исследование для совершенствования законодательства в сфере ИЖС

Интерес к ИЖС растет

Начиная с 2017 г. объем ввода объектов ИЖС превышает показатели многоквартирных домов, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, на это повлияли, в частности, льготные ипотечные программы: большинство людей, выбравших жизнь за городом, решают строиться с нуля, а не купить уже готовый дом. Лидеры по вводу ИЖС – это Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, Дагестан, Татарстан. В 2024 г. был введен рекордный объем в сфере ИЖС – 62 млн кв. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 г., говорил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента с членами правительства 9 января.