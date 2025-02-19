Дума заказала исследование для совершенствования законодательства в сфере ИЖС

Дума заказала исследование для совершенствования законодательства в сфере ИЖССреди проблем эксперты называют отсутствие кодифицированного акта и механизма контроля за средствами дольщиков
Аппарат Госдумы разместил закупку на проведение экспертно-аналитического исследования на тему совершенствования законодательства в сфере малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Стартовая цена контракта составила более 4,5 млн руб., заявки на его исполнение будут приниматься до 5 марта, указано на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет проанализировать существующую практику в малоэтажном и индивидуальном жилищном строительстве, в том числе в проектах комплексного развития территорий (КРТ). Также исполнителю предстоит провести анализ ситуации в субъектах Федерации и выявить лучшие региональные практики. В исследовании необходимо будет уделить внимание государственно-частному партнерству (ГЧП) в сфере строительства ИЖС для выявления проблемных мест в этой сфере.
«В условиях сложившейся геополитической ситуации» меры по обеспечению граждан доступным жильем в регионах требуют особого внимания, следует из карточки технического задания. При этом само жилье – малоэтажные и индивидуальные дома – должно быть качественным и безопасным, а услуги при его эксплуатации надежными и понятными, подчеркивается там же. Для создания таких условий будут «существенно» повышаться требования к строительной продукции, в том числе к промышленному изготовлению конструкций, материалов, а также к типовым модулям и домокомплектам для применения в ИЖС, отмечается в документе.
По информации аппарата Думы, уже сейчас усиливается контроль за результатами подрядных исполнителей по всем видам капитальных работ. «Промышленное домостроение становится одним из определяющих факторов развития регионального сектора экономики и формирования рынка жилищных услуг», – сказано в карточке техзадания.
Основная проблема сферы малоэтажного строительства и ИЖС – это отсутствие комплексного закона, говорит зампредседателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. По его словам, нормы, регулирующие такие правоотношения, носят разрозненный характер: эта отрасль регулируется, например, Жилищным, Земельным и Гражданским кодексами, документами территориального планирования и градостроительного зонирования поселений (градостроительными кодексами, генпланами). «ИЖС есть, а закона, который бы позволял обеспечивать единообразие правоприменительной практики, нет», – сказал Черных-Аипов «Ведомостям».
По оценке зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева (ЛДПР), в законодательстве по-прежнему не урегулирован вопрос управления коттеджными поселками: сейчас нет норм, которые определяют вопросы пользования общим имуществом. Наиболее актуальная проблема в области ИЖС связана с общим пользованием инфраструктурой (коммунальные сети, дороги, детские площадки, парковки) в таких жилых комплексах, говорит гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Например, из-за правовых недоработок собственники могут самостоятельно без согласования с соседями устанавливать плату на подъезд к дороге, пояснил он.
Интерес к ИЖС растет
Начиная с 2017 г. объем ввода объектов ИЖС превышает показатели многоквартирных домов, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, на это повлияли, в частности, льготные ипотечные программы: большинство людей, выбравших жизнь за городом, решают строиться с нуля, а не купить уже готовый дом. Лидеры по вводу ИЖС – это Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, Дагестан, Татарстан. В 2024 г. был введен рекордный объем в сфере ИЖС – 62 млн кв. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 г., говорил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента с членами правительства 9 января.
В сфере ИЖС сейчас отсутствует механизм контроля за безопасностью средств граждан, сказал «Ведомостям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). «Мы закрыли лазейки для мошенников в долевом строительстве многоквартирных домов и наблюдаем некую миграцию этих злодеев в сферу ИЖС», – сказал он «Ведомостям». С 1 марта 2025 г. ИЖС будет включено в систему эскроу-счетов. Помимо усиления безопасности средств дольщиков на эскроу-счетах при проектном финансировании необходимо более детально проработать вопрос контроля над их целевым использованием, продолжает Якубовский. «У меня обращения более чем от 500 пострадавших граждан из нескольких регионов, которых обманули мошенники», – заметил депутат.
Вопрос обманутых дольщиков в сфере ИЖС поднимался и на прямой линии президента Владимира Путина в декабре 2024 г. Жители Татарстана рассказали, что вложились в строительство собственных домов, но подрядчик их так и не построил. В январе 2025 г. общественный совет при Минстрое начал сбор данных об обманутых покупателях индивидуальных домов. На основе этой информации будут разработаны меры защиты и поддержки таких граждан.
По оценке сопредседателя комитета по работе с финансовыми организациями ассоциации «НОТЕХ» Михаила Ермилова, введение механизма эскроу-счетов влияет на рост стоимости квадратного метра для конечного потребителя, а в текущей его версии ставит застройщиков в невыгодные условия. В связи с этим корректировка норм в этой части могла бы улучшить ситуацию на рынке ИЖС, считает он.