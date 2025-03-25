Конвойным помещениям пропишут требования к условиям содержания

Конвойным помещениям пропишут требования к условиям содержанияИз-за отсутствия конкретики в законопроекте Минюста инициатива может оказаться формальностью, предупреждают эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 24 марта к внесению в Госдуму законопроект Министерства юстиции о регламентации условий нахождения в конвойных помещениях. Для этого новой статьей предлагается дополнить закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания будут устанавливаться Судебным департаментом при Верховном суде. Сейчас в ожидании суда люди зачастую находятся там без воды, еды и туалета, писали «Ведомости» со ссылкой на экспертов.
Урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях в июле 2024 г. предписал Конституционный суд (КС) по итогам рассмотрения жалобы бывшего офицера МВД Николая Смирнова, который был осужден в 2015 г. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края. В своей жалобе заявитель указывал, что условия нахождения в них были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия необходимым материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды. Он требовал компенсацию от государства в лице МВД в размере 344 000 руб. Нижестоящие суды ему отказывали, ссылаясь на то, что закрепленные законом гарантии не распространяются на условия временного нахождения подозреваемых и обвиняемых (подсудимых) в конвойных помещениях зданий судов, так как они не перечислены в ст. 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Из-за того что конвойные помещения в судах не относятся к местам содержания под стражей, условия содержания там (правила приема пищи, организации оказания медицинской помощи) определяются в зависимости от того, под чьей они охраной: МВД России, ФСБ России или Министерства обороны РФ, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Поскольку улучшение условий содержания может потребовать финансовых затрат, предполагается, что новые нормы в случае принятия вступят в силу с 1 июля 2026 г. Это требуется, чтобы предусмотреть средства в проекте закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Проблема наболевшая и касается каждого взятого под стражу, говорит адвокат Romanov & Partners Игорь Волков. Несмотря на всем известный принцип, что никто не может быть признан виновным не иначе как по решению суда, на практике сложилась иная ситуация: к лицам, находящимся под стражей, со стороны представителей правоохранительной системы отношение такое, словно их вина уже предопределена и они должны быть лишены своих общечеловеческих конституционных прав, в том числе на обеспечение минимально необходимыми бытовыми условиями при конвоировании, сетует собеседник.
КС предписал системно регламентировать условия нахождения лиц в конвойных помещениях судов с обеспечением их необходимой дифференциации от условий принудительного содержания в местах содержания под стражей, отметил советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Игорь Пастухов. Но в законопроекте, считает эксперт, отсутствует именно признак системности. Он предусматривает пять подзаконных нормативных правовых актов и в нем нет никаких «реперных точек», на которые могли бы опираться такие акты и на соответствие которым в случае обжалования должны будут их проверять суды, обратил внимание Пастухов. Самым ярким примером является вопрос определения нормы площади, приходящейся на одно место в камере, говорит он.
Если в настоящее время у нас в стране действует свод правил «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденный приказом Минстроя России от 2018 г., на раздел 8 которого ссылается КС, то непонятно, почему не предлагается предусмотренную в нем норму площади закрепить именно в тексте федерального закона, рассуждает советник ФПА. Эта норма сейчас принята для применения при строительстве и реконструкции новых зданий судов, и далеко не все уже существующие здания судов могут ее обеспечить. Он напомнил, что, когда в 1995 г. в законе появилась норма о санитарной площади в камере на одного человека, многие СИЗО не отвечали новым требованиям, но это законодателю не помешало и явно способствовало улучшению ситуации.
При отсутствии более-менее конкретных положений в законопроекте, даже декларативных, трудно рассчитывать, что подзаконные нормативные правовые акты окажутся соответствующими требованиям КС и даже согласующимися между собой, заключил адвокат.
Хотелось бы понимать, как на практике будет реализована «трансформация» конвойных помещений в места содержания под стражей – есть ли технические возможности для того, чтобы увеличить площадь конвойных помещений, и как быстро это может быть реализовано, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев. «В моей практике было множество случаев, когда подозреваемых держали в конвойных помещениях с утра до поздней ночи и у людей не было возможности ни воспользоваться уборной тогда, когда это требовалось, ни элементарно отдохнуть перед важным для них процессом, когда решается их судьба», – рассказал он «Ведомостям».