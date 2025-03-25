Конвойным помещениям пропишут требования к условиям содержания

Урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях в июле 2024 г. предписал Конституционный суд (КС) по итогам рассмотрения жалобы бывшего офицера МВД Николая Смирнова, который был осужден в 2015 г. Для участия в судебных заседаниях и ознакомления с материалами дела его доставляли в камеры конвойных помещений судов Пермского края. В своей жалобе заявитель указывал, что условия нахождения в них были недопустимыми из-за физического стеснения, несоответствия необходимым материально-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям, а также недостатка пищи и воды. Он требовал компенсацию от государства в лице МВД в размере 344 000 руб. Нижестоящие суды ему отказывали, ссылаясь на то, что закрепленные законом гарантии не распространяются на условия временного нахождения подозреваемых и обвиняемых (подсудимых) в конвойных помещениях зданий судов, так как они не перечислены в ст. 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».