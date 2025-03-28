Журналист Александр Шмурнов признан в России иноагентом

Журналист Александр Шмурнов признан в России иноагентомМинюст также внес в соответствующий реестр интернет-издание «Объектив»
Минюст России признал иностранными агентами спортивного журналиста Александра Шмурнова и интернет-издание «Объектив», следует из обновленного реестра ведомства. Также в список попали правозащитница Ирина Щербакова, рэпер Артем Бровков и член «Яблока» Ксения Черепанова.
По данным ведомства, Шмурнов распространял недостоверную информацию о решениях властей и политике РФ, формировал негативный образ о Вооруженных силах (ВС) России, выступал против спецоперации. Он также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Уточняется, что обвиняемый проживает за пределами России. Шмурнов – спортивный журналист и комментатор. Работал на «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», был главным редактором «Чемпионата». В 2023 г. запустил YouTube-канал «Шмурнов Тайм».
По данным ведомства, интернет-проект «Объектив» также распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ, политике и ВС РФ. Выступал против спецоперации, а также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Минсют добавил в список Щербакову по тем же причинам, что и «Объектив» с Шмурновым. Щербакова – историк, публицист, а также руководитель образовательных программ. Работала редактором в «Советской литературе» и «Литературной газете» (1973–1983 гг.), редактором в «Независимой газете» (1991–1992 гг.), а также преподавала в Российском государственном гуманитарном университете (1992–2006 гг.). Была сотрудником научной коллегии в Берлине, работала в Вене и Фрайбурге, была приглашенным профессором в университетах Зальцбурга, Бремена и Йены.
Бровкова добавили из-за критики спецоперации, а также распространения недостоверных сведений о властях и ВС РФ. Бровков – автор хип-хоп проекта Krec, выступающий под псевдонимом Fuze. Он родился в 1980 г., жил и работал в Санкт-Петербурге. По данным Минюста, также покинул РФ.
Черепанову обвиняют по тем же пунктам, а заодно и в распространении недостоверных сведений об избирательной системе. Черепанова– заместитель председателя партии «Яблоко», председатель регионального отделения партии в Новгородской области и депутат Думы Великого Новгорода. Родилась 25 августа 1973 г. в Новгороде. Окончила Новгородский университет, защитила кандидатскую диссертацию по экономике. Работала преподавателем, затем занимала должности в Министерстве транспорта России и консультировала крупные проекты в сфере энергетики и спорта.
В 2016 г. она возглавила список «Яблока» на выборах в Новгородскую область и была избрана депутатом в 2018 г. В 2023 г. снова была избрана депутатом и стала заместителем председателя партии. Лицом, «аффилированным с иноагентом», Черепанову признали еще в сентябре 2021 г. Ей присвоили этот статус из-за того, что она была председательницей местного отделения движения наблюдателей «Голос», которое Минюст также признал иноагентом.
Неделю назад, 7 марта, Минюст России включил в свой реестр иностранных агентов режиссера Ивана Вырыпаева, сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова и уличного художника Станислава Комиссарова.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных счетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса. В марте этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иноагентов на просветительскую и образовательную деятельность.