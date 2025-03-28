Журналист Александр Шмурнов признан в России иноагентом

В 2016 г. она возглавила список «Яблока» на выборах в Новгородскую область и была избрана депутатом в 2018 г. В 2023 г. снова была избрана депутатом и стала заместителем председателя партии. Лицом, «аффилированным с иноагентом», Черепанову признали еще в сентябре 2021 г. Ей присвоили этот статус из-за того, что она была председательницей местного отделения движения наблюдателей «Голос», которое Минюст также признал иноагентом.