Депутаты попросили правительство улучшить механизм целевого обучения в медвузах

Во время мониторинга целевого обучения студентов первого курса медицинских вузов и научных организаций за первый семестр 2024/2025 учебного года выяснилось, что они практически не расторгают целевые договоры до прохождения первой промежуточной аттестации и по итогам первой сессии, говорится в этом же документе. По данным комитета по охране здоровья, после первой сессии продолжили обучение 97,25% целевых студентов, или 13 022 человека. Расторгли договор 94 человека (1,43%), а перевелись на платное обучение всего 0,06% из числа обучающихся. В расчетах учитывались студенты специалитета по программам «лечебное дело» и «педиатрия». Их общая численность не уточняется – как и количество проанализированных организаций.