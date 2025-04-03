Депутаты попросили правительство улучшить механизм целевого обучения в медвузах

Депутаты попросили правительство улучшить механизм целевого обучения в медвузахОтветственность за неисполнение целевого договора могут повысить
Госдума на пленарном заседании 3 апреля приняла постановление о кадровом обеспечении образования и здравоохранения, следует из статуса документа в думской базе. Постановление в частности касается улучшения механизма целевого обучения для студентов медицинских вузов. Оно подготовлено по итогам «правительственного часа» о кадрах в сфере медицины, который прошел в марте.
Депутаты рекомендовали правительству проработать вопрос о повышении ответственности студента за неисполнение обязательств по трудовой деятельности, предусмотренной целевым договором. В постановлении также указано, что студента нужно наделить обязательством по заключению целевого договора при поступлении в ординатуру с той же организацией, с которой он заключал целевое на время учебы в специалитете. Это, согласно документу, необходимо будет сделать в случае, если сразу после специалитета медик идет в ординатуру (т. е. в срок, когда должен отрабатывать целевое).
Среди рекомендаций также – обеспечение целевика сопровождающим в период прохождения практики. Помимо этого информирование о предложениях заказчиков целевого обучения рекомендовали осуществлять через Единую цифровую платформу «Работа в России». Согласно постановлению, к популяризации целевого обучения могут привлечь руководителей медицинских и образовательных организаций.
Реализация предложений по повышению ответственности и заключению нового целевого договора требует изменений законодательства. Это следует из ответа комитета по охране здоровья от 27 марта на поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина, которое касалось мониторинга эффективности целевого обучения. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в нижней палате.
Во время мониторинга целевого обучения студентов первого курса медицинских вузов и научных организаций за первый семестр 2024/2025 учебного года выяснилось, что они практически не расторгают целевые договоры до прохождения первой промежуточной аттестации и по итогам первой сессии, говорится в этом же документе. По данным комитета по охране здоровья, после первой сессии продолжили обучение 97,25% целевых студентов, или 13 022 человека. Расторгли договор 94 человека (1,43%), а перевелись на платное обучение всего 0,06% из числа обучающихся. В расчетах учитывались студенты специалитета по программам «лечебное дело» и «педиатрия». Их общая численность не уточняется – как и количество проанализированных организаций.
Конкретные заказчики целевого обучения его не оплачивают, они предоставляют меры поддержки – например, стипендии, жилье, оплату проезда и т. д., объяснила кандидат медицинских наук, проректор по международной деятельности Пироговского университета Надежда Былова. Если обучавшийся по целевому договору его нарушил, то обязан вернуть заказчику сумму, эквивалентную стоимости мер поддержки, а также вернуть государству полную стоимость предоставленных образовательных услуг.
Основной целью развития здравоохранения в России является увеличение ожидаемой продолжительности жизни, в первую очередь здоровой жизни, заявила заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина. По ее словам, для достижения данной цели необходимо совершенствование системы медицинского образования, кадрового обеспечения системы здравоохранения и расширение квалификации медицинских работников.