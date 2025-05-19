На ПМЮФ поспорили о прецедентной системе права

Активизация деятельности Пленума ВС может говорить об изменении самой сути правоприменения, считает Барщевский. «Действительно, постановления Пленума ВС становятся источником права – как бы мне этого ни хотелось. Возможно, мы переходим к прецедентной системе», – заметил он. Позднее Барщевский пояснил «Ведомостям», что постановления КС и правовые позиции – действительно являются источниками права, а постановления ВС – никогда источником права не являлись. Но сейчас, обратил внимание Барщевский, постоянно идут дискуссии о том, что не стоит ли нам считать постановления ВС также источниками права. «Я к этому отношусь весьма отрицательно, потому что если нашим источником права становится судебная практика, то это и есть прецедентное право – англосаксонская система, а у нас континентальная система права и источником права в ней является закон», – заявил собеседник.