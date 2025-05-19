На ПМЮФ поспорили о прецедентной системе права

На ПМЮФ поспорили о прецедентной системе праваВ ее сторону, считают некоторые юристы, дрейфует Россия
Становится ли российская правовая система похожа на прецедентную – как у англосаксов, такой вопрос возник у главных представителей юридического сообщества на сессии «Судебная власть в современном правопорядке» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025). На мероприятии обсуждались проблемы современной судебной системы и растущая роль постановлений Верховного суда.
Эту тему поднял представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский после выступления судьи наивысшей инстанции Владимира Сивицкого, который рассказал, что в 2024 г. КС вынес 59 постановлений и определений, из которых как минимум два были приняты по запросам Верховного суда (ВС). По словам судьи, 33 из них содержали ссылки на решения. Еще из 20 определений, принятых в 2025 г., 12 также ссылаются на практику ВС. «Это означает, что документы ВС плотно вошли в ткань правового поля», – заявил он.
Активизация деятельности Пленума ВС может говорить об изменении самой сути правоприменения, считает Барщевский. «Действительно, постановления Пленума ВС становятся источником права – как бы мне этого ни хотелось. Возможно, мы переходим к прецедентной системе», – заметил он. Позднее Барщевский пояснил «Ведомостям», что постановления КС и правовые позиции – действительно являются источниками права, а постановления ВС – никогда источником права не являлись. Но сейчас, обратил внимание Барщевский, постоянно идут дискуссии о том, что не стоит ли нам считать постановления ВС также источниками права. «Я к этому отношусь весьма отрицательно, потому что если нашим источником права становится судебная практика, то это и есть прецедентное право – англосаксонская система, а у нас континентальная система права и источником права в ней является закон», – заявил собеседник.
На сессии Барщевский также предложил, чтобы федеральные судьи, рассматривающие резонансные дела, напрямую общались с журналистами. Это, по его мнению, поможет снять напряженность и предотвратить спекуляции в медиа. «Сколько было спекуляций в прессе, пока Ольга Александровна Егорова [экс-председатель Мосгорсуда] не попросила двух судей, рассматривавших приговор по делу «ЮКОСа» в кассации, выступить на пресс-конференции. Они все объяснили – и слухи прекратились», – вспомнил спикер. При этом он напомнил слова покойного председателя ВС Вячеслава Лебедева о том, что «судья все сказал в своем приговоре».
Модератор сессии – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева – подчеркнула, что ВС также все чаще, по сравнению с КС, использует право законодательной инициативы и самостоятельно вносит законопроекты в Госдуму.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас (представитель верхней палаты в КС) похвалил активную законотворческую роль ВС, но отметил, что границы этой активности пока не вполне определены. Он также высказался против идеи публичных комментариев судей общей юрисдикции. «КС, например, уже комментирует резонансные дела. Но с чем я не могу согласиться – это с тем, что судьи общей юрисдикции должны комментировать свои решения. Они начнут искать общественного одобрения», – заявил сенатор. В качестве примера он привел случаи утечек из Telegram-каналов по делам антикоррупционной направленности: «Это не есть хорошо», – резюмировал Клишас.
Конституционный суд действительно часто ссылается на решения ВС, потому что Верховный суд формирует важную правоприменительную практику, которую нельзя не учитывать, говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. КС – это самостоятельный орган с собственной функцией, но он не может игнорировать позиции Верховного суда, которые влияют на общую правовую систему, рассуждает юрист. Что касается идеи о том, что постановления пленума ВС становятся источником права и ведут к прецедентной системе – это, по мнению Мальбина, не совсем так. Постановления пленума всегда были важным инструментом для обобщения судебной практики и выработки единой позиции по спорным вопросам, но не превращают судебную систему в прецедентную.
Количество постановлений пленума в последние годы выросло из-за расширения законодательства и активной роли Верховного суда, рассуждает эксперт. Из-за этого суды все чаще на них ссылаются – споры становятся сложнее, и единая позиция необходима.
В целом, ссылки на решения ВС и постановления пленума отражают развитие правовой системы, но говорить о полном переходе к прецедентной системе пока рано, оценивает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.
Цитирование решений ВС в актах КС – естественное явление, так как обращения в КС часто связаны с решениями нижестоящих судов, где опираются на постановления пленума ВС, соглашается юрист. В свою очередь, решения КС обязательны для всех судов, включая ВС, напомнил он. Поэтому ссылки между КС и ВС отражают взаимодействие и взаимозависимость, а не нарушения или политические сдвиги, заключил Григорьев.
Частые ссылки на ВС со стороны КС не говорят о том, что суд утратил самостоятельность в толковании той или иной нормы, утверждает руководитель практики банкротства Enforce Law Company Станислав Голунов. ВС в последнее время сам активно направляет запросы о выяснении конституционности той или иной нормы при рассмотрении сложных вопросов. Например, один из последних ярких примеров – это обращение Верховного суда в марте 2025 г. сразу по трем делам с запросами в Конституционный суд о соотношении норм УПК РФ и Закона о банкротстве в вопросе о законной силе уголовных арестов в делах о банкротстве.
Существуют примеры, продолжает Голунов, когда КС вопреки решениям Верховного суда сам кардинальным образом изменял судебную практику – один из самых ярких примеров последнего времени – это вопрос об исполнительском иммунитете в отношении единственного жилья гражданина.
По мнению партнера консалтингового бюро Т&M Гарегина Митина, решения Верховного суда и даже решения кассационных судов на практике давно рассматриваются в качестве источника права, которым следует руководствоваться. В отличие от постановлений пленума ВС, которые считаются для судов обязательными, с определенной долей условности, поскольку российские суды пока не связаны позициями из ранее вынесенных решений.