Пациенты самостоятельно приобретают каждую седьмую упаковку препаратов от рака

Пациенты самостоятельно приобретают каждую седьмую упаковку препаратов от ракаПри этом большая часть лекарств для онкологических больных финансируется из средств ОМС
Каждая шестая-седьмая упаковка онкологических препаратов в России в 2019–2025 гг. приобреталась пациентами на собственные средства. Об этом говорится в исследовании Международного общественного движения «Движение против рака», с которым ознакомились «Ведомости». При этом порядка 94% упаковок, купленных гражданами за свой счет в 2025 г., входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и должны предоставляться пациентам бесплатно в рамках программы госгарантий.
В абсолютных значениях расходы пациентов на онкологические препараты в 2025 г. достигли 11,4 млрд руб., увеличившись в 1,3 раза относительно 2024 г. Тогда затраты граждан оценивались в 8,8 млрд руб. соответственно. Вместе с тем возросло и количество лекарств, приобретенных россиянами за свой счет. В 2025 г. они закупили 5,8 млн упаковок препаратов, в 2024 г. – 5 млн. Это подтверждает не только инфляцию средней цены упаковки, но и рост потребности в онкопрепаратах, считают авторы исследования.
При этом самостоятельное приобретение препаратов не связано с желанием пациентов купить оригинальное лекарство вместо дженерика. Согласно расчетам «Движения против рака», доля закупок оригинальных препаратов, имеющих аналоги, за 2019–2025 гг. снизилась на 8 п. п. до 22% в денежном выражении и на 3 п. п. до 13% в упаковках. В результате в прошлом году доля дженериков в структуре закупок граждан составила 63% в рублях и 85% в упаковках. По мнению авторов, это может одновременно говорить о росте доверия россиян к дженерикам и подчеркивать проблему дефицита финансирования.
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Тем не менее большинство онкопрепаратов как в деньгах, так и в натуральном выражении приобретаются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2025 г. госпитальный сегмент обеспечил закупку 32,8 млн упаковок лекарств для онкологических пациентов на 336 млрд руб. против 23,1 млн упаковок на 253 млрд руб. в 2024 г. Также обеспечение онкопрепаратами происходит за счет программ регионального льготного обеспечения, обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан, включая инвалидов, ветеранов боевых действий и др., и программы 14 высокозатратных нозологий (14 ВЗН).
Лидерами по числу купленных пациентами упаковок в 2025 г. стали иммунодепрессивный препарат метотрексат (2,8 млн упаковок), снижающие уровень эстрогена в крови анастрозол (820 000), тамоксифен (582 000) и дииндолилметан (154 000), а также угнетающий синтез ДНК гидроксикарбамид (435 000). В тройку лидеров по закупкам в денежном выражении, помимо метотрексата (2,3 млрд руб.) и анастрозола (1 млрд руб.), вошел высокостоимостный инновационный препарат трастузумаб дерукстекан (890 млн руб.). Он был зарегистрирован в России в 2022 г., а в августе 2026 г. лекарство рекомендовали включить в перечень ЖНВЛП.
Стоимость годового курса трастузумаба дерукстекана для одной пациентки сейчас достигает 10–12 млн руб., напомнила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. Позволить себе такое лечение могут единицы, поэтому говорить о массовой самостоятельной закупке этого препарата в стране невозможно, сказала она. Председатель координационного совета «Движения против рака», член общественного совета при Минздраве Галина Маргевич отметила, что в организацию поступали обращения от пациенток, которые ради покупки трастузумаба дерукстекана продавали жилье, брали кредиты, просили помощи у родственников и профильных фондов.
Пока препарат фигурирует только в проекте перечня ЖНВЛП. Для полного возмещения, т. е. попадания в программу госгарантий, трастузумаб дерукстекан должен быть внедрен и в клинические рекомендации по терапии рака молочной железы, пояснила Маргевич. По ее словам, научно-практический совет при Минздраве уже обсуждал его включение по ограниченным показаниям – такую же рекомендацию давала и комиссия министерства. Если препарат войдет в ЖНВЛП, врачебной комиссии будет проще назначать его за счет существенного удешевления. При самостоятельной закупке пациентами он тоже будет обходиться дешевле, сказала Маргевич.
Сейчас суммарные расходы субъекта на одного пациента различаются в 32 раза, говорится в исследовании. Такая разница может быть связана с разными причинами: количеством пациентов, применяемыми схемами лечения, возможностями региональных бюджетов, организацией онкологической помощи и качеством планирования закупок, объяснил «Ведомостям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.
Решение проблемы кроется в контроле финансирования или даже дополнительном выделении средств бюджета на онкопрепараты, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. В числе механизмов она упомянула централизацию закупок дорогих лекарств на федеральном уровне по аналогии с программой 14 ВЗН, возмещение потраченных средств пациенту и перераспределение остатков препаратов с короткими сроками годности между регионами.
При этом ситуация с лекарственным обеспечением пациентов неоднозначна, сказала Боровова. «С одной стороны, мы должны обеспечить пациентам качественное лечение, с другой – порой появляются препятствующие этому обстоятельства», – объяснила она. Например, в 2026 г. возникла «страшная дефектура» препаратов платины. Производители не продавали их по цене, зафиксированной в ЖНВЛП, поскольку она оказывалась в разы ниже себестоимости, уточнила Боровова.
Лекарства, необходимые для лечения пациента, предоставляются с помощью механизма льготного лекобеспечения бесплатно для отдельных категорий граждан и в соответствии с программой госгарантий, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава. При этом территориальные программы формируются в объеме не менее, чем предусмотрено утвержденным перечнем ЖНВЛП. Он включает 827 препаратов, из которых 132 относятся к «Противоопухолевым средствам» и «Противоопухолевым гормональным препаратам и антагонистам гормонов».
В последние три года перечень расширяется за счет высокотехнологичных онкопрепаратов, предназначенных для терапии рака молочной и предстательной желез, легких, меланомы и лейкозов, добавили в Минздраве. При возникновении проблем с лекобеспечением представитель министерства рекомендовал обращаться на горячую линию Росздравнадзора или непосредственно в страховую медорганизацию. Он также уточнил, что новый проект бюджета гарантирует увеличение объемов финансирования медпомощи по ОМС и расширение ее доступности. Касается это, в частности, профиля «онкология».