Пациенты самостоятельно приобретают каждую седьмую упаковку препаратов от рака

Пока препарат фигурирует только в проекте перечня ЖНВЛП. Для полного возмещения, т. е. попадания в программу госгарантий, трастузумаб дерукстекан должен быть внедрен и в клинические рекомендации по терапии рака молочной железы, пояснила Маргевич. По ее словам, научно-практический совет при Минздраве уже обсуждал его включение по ограниченным показаниям – такую же рекомендацию давала и комиссия министерства. Если препарат войдет в ЖНВЛП, врачебной комиссии будет проще назначать его за счет существенного удешевления. При самостоятельной закупке пациентами он тоже будет обходиться дешевле, сказала Маргевич.