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МВД предложило не проверять знание русского языка у работающих в ТОР мигрантов

Совсем без языка на производстве нельзя – это прямой риск для охраны труда, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Экзамен разумно заменить обязательной программой адаптации у работодателя
Экзамен разумно заменить обязательной программой адаптации у работодателя / Алексей Орлов / Ведомости

Трудовых мигрантов, которые получили разрешение на работу у компаний – резидентов территорий опережающего развития (ТОР), освободят от экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. Законопроект с такими изменениями подготовило МВД, поправки вносятся в закон о правовом положении иностранцев.

Изменение направлено на то, чтобы сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций и обеспечить «ускоренный социально-экономический прогресс» ТОР. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас по закону, для того чтобы получить разрешение на работу, иностранец обязан подтвердить владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства. Это требование не распространяется на высококвалифицированных специалистов, иностранцев-журналистов и мигрантов, получивших разрешение на работу в России в рамках квоты. Таким образом, МВД предлагает закрепить исключение и для ТОР.

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По данным Министерства экономического развития, в России создано более 90 ТОР, в том числе в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). В них насчитывается более 1100 резидентов и 144 000 новых рабочих мест. ТОР в моногородах создается на 10 лет с возможностью продолжить работу на пять лет по решению правительства, а ЗАТО – на 70 лет.

Проект МВД продолжает линию на упрощение найма работников из визовых стран, говорит президент Ассоциации частных агентств занятости «Труд» Сергей Песков. По его словам, для резидентов ТОР это понятный шаг: инвестор получает людей быстрее. Но совсем без языка на производстве нельзя – это прямой риск для охраны труда. Песков считает, что экзамен разумно заменить обязательной программой адаптации у работодателя или аккредитованного посредника: профессиональный минимум русского языка, охрана труда, правила пребывания. «Важно, чтобы льгота не стала лазейкой: работник должен работать именно у резидента ТОР, а не перепродаваться по цепочке подрядчиков», – также отмечает Песков.

В предлагаемых изменениях речь идет о внеквотных профессиях – это категории работников, для привлечения которых не нужна квота, уточнила директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» Оксана Токарева. Требование о знании русского языка, например, применяется к одной из самых востребованных профессий из области внеквотных – сварщика, привела пример Токарева. Но, по ее словам, это послабление для ТОР в меньшей степени отразится на рынке труда в целом, чем если бы такое ограничение снималось при найме внеквотных работников для всех работодателей.

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