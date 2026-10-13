МВД предложило не проверять знание русского языка у работающих в ТОР мигрантов

В предлагаемых изменениях речь идет о внеквотных профессиях – это категории работников, для привлечения которых не нужна квота, уточнила директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» Оксана Токарева. Требование о знании русского языка, например, применяется к одной из самых востребованных профессий из области внеквотных – сварщика, привела пример Токарева. Но, по ее словам, это послабление для ТОР в меньшей степени отразится на рынке труда в целом, чем если бы такое ограничение снималось при найме внеквотных работников для всех работодателей.