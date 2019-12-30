Суд отказался рассматривать дело Масляевой из «Седьмой студии» в особом порядке
Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке (без исследования доказательств) уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, поскольку у суда возникли сомнения в выполнении ею условий сделки со следствием, передает ТАСС.
Прокурор, защита и представитель Министерства культуры заявили суду, что не видят оснований для перехода от особого к общему порядку рассмотрения дела Масляевой. Однако судья Татьяна Шанина решила, что дело начнет рассматриваться в общем режиме уже 13 января. В качестве обоснования судья зачитала показания Масляевой с двух процессов, где рассматривалось «основное» дело «Седьмой студии». В этих показаниях Масляева утверждала, что не знает, кто именно и в каком размере похитил денежные средства из организации.
Масляева была единственной обвиняемой по делу «Седьмой студии», признавшей свою вину и давшей показания на других фигурантов.
Кроме режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии» проходят директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Их обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа» по развитию современного искусства.