Суд отказался рассматривать дело Масляевой из «Седьмой студии» в особом порядке

Прокурор, защита и представитель Министерства культуры заявили суду, что не видят оснований для перехода от особого к общему порядку рассмотрения дела Масляевой. Однако судья Татьяна Шанина решила, что дело начнет рассматриваться в общем режиме уже 13 января. В качестве обоснования судья зачитала показания Масляевой с двух процессов, где рассматривалось «основное» дело «Седьмой студии». В этих показаниях Масляева утверждала, что не знает, кто именно и в каком размере похитил денежные средства из организации.