Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

В мае 2019 г. СКР возбудил уголовное дело по статье 172.1 УК по факту предоставления ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности. В июле оперативно-следственная группа провела выемку документов в ЦБ по этому делу. Следователей интересовала предоставленная в ЦБ отчетность страховщика и сотрудники, ответственные за ее проверку. Как объясняли ранее источники «Ведомостей», следствие хочет разобраться, как малоизвестное ЦСО смогло в декабре 2017 г. получить гигантский контракт от МВД на страхование полицейских. Причем лицензию на страхование сотрудников правоохранительных органов компания получила от ЦБ за несколько дней до тендера. А на самих торгах ЦСО сумело обойти лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Однако уже спустя несколько месяцев страховщик рухнул. В мае 2018 г. ЦБ отозвал у ЦСО лицензию, в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию».