Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
Он рассказал, что об аресте ходатайствовало следствие, а суд избрал мерой пресечения — заключение под стражу на два месяца. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что дело расследуют представители Следственного комитета. Начальника отдела пенсионного обеспечения подозревают «в получении взятки в несколько миллионов», добавил источник.
В декабре, писали «Ведомости», сотрудники правоохранительных органов провели 15 обысков по делу о контракте на 13,7 млрд руб. между МВД и компанией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Обыски проводили сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Главного управления собственной безопасности МВД. Они прошли. в частности, у руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной, а также у причастных к заключению госконтракта лиц. Тогда собеседники «Ведомостей» рассказали, что это третья волна обысков и будет еще одна.
В мае 2019 г. СКР возбудил уголовное дело по статье 172.1 УК по факту предоставления ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности. В июле оперативно-следственная группа провела выемку документов в ЦБ по этому делу. Следователей интересовала предоставленная в ЦБ отчетность страховщика и сотрудники, ответственные за ее проверку. Как объясняли ранее источники «Ведомостей», следствие хочет разобраться, как малоизвестное ЦСО смогло в декабре 2017 г. получить гигантский контракт от МВД на страхование полицейских. Причем лицензию на страхование сотрудников правоохранительных органов компания получила от ЦБ за несколько дней до тендера. А на самих торгах ЦСО сумело обойти лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Однако уже спустя несколько месяцев страховщик рухнул. В мае 2018 г. ЦБ отозвал у ЦСО лицензию, в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию».