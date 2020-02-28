Бывший вице-губернатор Воронежской области избран президентом ВФЛА

30 января Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт рекомендовали руководству ВФЛА сложить полномочия. Предложение было сделано в связи со сложившейся ситуацией вокруг федерации, а также с учетом заявлений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и ее антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit (AIU) от 29 января.