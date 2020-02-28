Бывший вице-губернатор Воронежской области избран президентом ВФЛА
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на итоги выборной конференции ВФЛА. Юрченко был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 53 делегата, против – 7, трое воздержались.
30 января Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт рекомендовали руководству ВФЛА сложить полномочия. Предложение было сделано в связи со сложившейся ситуацией вокруг федерации, а также с учетом заявлений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и ее антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit (AIU) от 29 января.
В ноябре 2019 г. AIU отстранила президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и исполнительного директора федерации Александра Паркина от занимаемых должностей. Организация обвинила их в нежелании сотрудничать при расследовании случаев фальсификации документов. Позже Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.