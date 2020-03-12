В столице и 24 штатах США объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
В столице США Вашингтоне мэр Мюриэл Баузер ввела режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он, в частности, дает мэру право вводить карантинные меры и наказывать торговцев, завышающих цены. Указ опубликован на официальном сайте администрации округа Колумбия.
Режим чрезвычайной ситуации вводится на 15 дней. В городе зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. 11 марта мэр Баузер распорядилась отменять массовые мероприятия до 31 марта. Школам было предписано подготовиться к возможности дистанционного обучения. В Вашингтоне также отменили парад, посвященный Дню святого Патрика.
Как передает CNN, о переходе на режим ЧС в среду, 11 марта, кроме столицы страны объявили власти четырех штатов: Аризоны, Нью-Мексико, Луизианы и Арканзаса. Всего на чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса перешли 24 штата.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США зарегистрировано 1237 случая заболевания новым коронавирусом. В их числе — 70 привозных случаев заражения: 3 из Уханя, 46 с круизного судна Diamond Princess, 21 — на Grand Princess. Случаев заражения внутри страны — 1167. Они зафиксированы в 41 штате и округе Колумбия. 37 человек скончались от инфекции.