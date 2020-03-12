В столице и 24 штатах США объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США зарегистрировано 1237 случая заболевания новым коронавирусом. В их числе — 70 привозных случаев заражения: 3 из Уханя, 46 с круизного судна Diamond Princess, 21 — на Grand Princess. Случаев заражения внутри страны — 1167. Они зафиксированы в 41 штате и округе Колумбия. 37 человек скончались от инфекции.