В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора. Решение было принято в среду, 11 сентября, отмечает член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович в Facebook. В картотеке Таганского суда решение судьи не отражено.
Организаторы кампании через сайт собирали подписи к петиции против поправок. Основанием для блокировки является статья закона № 149-ФЗ «Об информации», касающаяся персональных данных, указано в реестре Роскомнадзора. Ответчиком по делу, по данным из картотеки, выступает компания CloudFlare. Она не является хостингом и не размещает сайты на своих серверах, а оказывает услуги по их защите от атак и перегрузок.
Кампания «Нет!» была организована группой политиков, политологов и общественных деятелей, среди них — муниципальные депутаты Юлия Галямина и Илья Азар. Они выступают против изменения Конституции, позволяющего Владимиру Путину заново баллотироваться в президенты России. Движение призывает людей, несогласных с изменением Основного закона, не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.