В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию

Организаторы кампании через сайт собирали подписи к петиции против поправок. Основанием для блокировки является статья закона № 149-ФЗ «Об информации», касающаяся персональных данных, указано в реестре Роскомнадзора. Ответчиком по делу, по данным из картотеки, выступает компания CloudFlare. Она не является хостингом и не размещает сайты на своих серверах, а оказывает услуги по их защите от атак и перегрузок.