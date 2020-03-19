Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

По данным на 19 марта, среди глав государств не выявлено случаев заболевания. Ранее Jornal O Dia со ссылкой на источники сообщал об обнаружении коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару, но эта информация не подтвердилась. Результаты его теста оказались отрицательными. 14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сдал текст на коронавирус. Проходил ли тест Владимир Путин, неизвестно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отказался отвечать на этот вопрос. По его словам, «информация о состоянии здоровья президента – это не та информация, которая предназначена для широкой публикации».