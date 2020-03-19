Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
У князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом, сообщает Business Insider со ссылкой на сообщение княжеского дворца. Сейчас князь находится под наблюдением врачей. Состояние его здоровья не вызывает опасений.
«Принц Альберт продолжает работать из своей частной квартиры и находится в тесном контакте с членами своего кабинета, правительства и ближайшими сотрудниками», – говорится в заявлении.
Первым заразившимся коронавирусом представителем европейских королевских династий стал внук последнего чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I – 59-летний Карл Габсбург-Лотарингский, писала Kleine Zeitung.
По данным на 19 марта, среди глав государств не выявлено случаев заболевания. Ранее Jornal O Dia со ссылкой на источники сообщал об обнаружении коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару, но эта информация не подтвердилась. Результаты его теста оказались отрицательными. 14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сдал текст на коронавирус. Проходил ли тест Владимир Путин, неизвестно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отказался отвечать на этот вопрос. По его словам, «информация о состоянии здоровья президента – это не та информация, которая предназначена для широкой публикации».