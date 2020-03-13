Песков: в Кремле обеспокоены ситуацией с коронавирусом
В Кремле обеспокоены ситуацией с коронавирусом, но пока никаких ужесточений в режиме работы нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, сдавал ли Владимир Путин тест на коронавирус, Песков ответил, что не знает. По его словам, информация о состоянии здоровья президента «не для широкой публикации». «Президент работает на полную катушку как всегда», — сказал Песков. Пресс-секретарь также опроверг информацию о контакте Путина с депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, отправленным накануне на карантин после поездки во Францию. Песков убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. «Вы все видели, что он был на трибуне, потом выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны»,- сказал он.
В четверг, 12 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск в нижнюю палату парламента Катасонова. Депутат не прошел двухнедельный карантин для профилактики распространения коронавируса. Всех, с кем контактировал депутат также поручено изолировать. Сам Катасонов изданию «Подъем» заявил, что во время голосования по поправкам в Конституцию сидел «далеко – на галерке» и не считает, что подверг опасности президента. Позже депутат заявил об отсутствии у него признаков коронавируса.