Песков: в Кремле обеспокоены ситуацией с коронавирусом

На вопрос, сдавал ли Владимир Путин тест на коронавирус, Песков ответил, что не знает. По его словам, информация о состоянии здоровья президента «не для широкой публикации». «Президент работает на полную катушку как всегда», — сказал Песков. Пресс-секретарь также опроверг информацию о контакте Путина с депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, отправленным накануне на карантин после поездки во Францию. Песков убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. «Вы все видели, что он был на трибуне, потом выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны»,- сказал он.