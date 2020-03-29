Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции. Соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В соответствии с документом жители Московской области не должны покидать дома без веской причины. К таким причинам относятся:
нужда в экстренной медицинской помощи;
прямая угроза жизни и здоровью;
обязанность ходить на работу, если она не приостановлена;
поход в ближайший продуктовый магазин, банк или салон связи;
выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома;
вынос мусора.
Также указ обязывает жителей Подмосковья соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м (исключение – поездки на такси). Все организации и предприятия должны обеспечить гражданам условия для необходимого дистанцирования.
Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию в размере 15 000 руб. в месяц.
Ранее аналогичный указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. C 30 марта режим самоизоляции вводится для всего населения города.
По данным на 29 марта, в России выявлены 1534 заболевших коронавирусом, восемь человек скончались. Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112).