ГИБДД будет проверять пропуска у всех водителей на всех въездах в Москву
С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у водителей всех въезжающих в город автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Пока проверки были выборочными.
Накануне пресс-служба ГУ МВД по Москве объявила о начале проверки наличия специальных цифровых пропусков у водителей и их пассажиров на въездах в Москву. Столичная полиция предупредила, что из-за этого возможны затруднения в движении и попросила заранее планировать время поездок и не покидать дом или квартиру без крайней необходимости.
Со среды, 15 апреля, в Москве начнет действовать пропускная система. Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся 13 апреля. По данным оперативного штаба на 12.30 мск 14 апреля, за сутки было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Около 900 000 из них будут аннулированы из-за некорректных или недостоверных данных, отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки: работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.
В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1489 новых заболевших. Всего в России 21 102 заразившихся коронавирусом.