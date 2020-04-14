ГИБДД будет проверять пропуска у всех водителей на всех въездах в Москву

Со среды, 15 апреля, в Москве начнет действовать пропускная система. Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся 13 апреля. По данным оперативного штаба на 12.30 мск 14 апреля, за сутки было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Около 900 000 из них будут аннулированы из-за некорректных или недостоверных данных, отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.