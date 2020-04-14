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В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Ведомости

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы. У всех заболевших медиков положительные результаты теста на коронавирус. По информации РБК, тесты были сделаны с 3 по 13 апреля.

Люберецкая областная больница состоит из трех стационаров и 12 поликлинических отделений. В конце марта заместитель главного врача люберецкой больницы Ираида Штольц говорила, что на базе инфекционных стационаров развернуто 111 коек для госпитализации зараженных коронавирусной инфекцией. Она отказалась РБК прокомментировать ситуацию с заболевшими врачами. «Нам некогда этим заниматься (давать комментарии — "Ведомости") — мы работаем», — сказала Штольц.

По словам Микаелян, пациентов с пневмонией принимают в терапевтическом отделении стационара. Им проводят тест на наличие коронавируса. Они лежат в терапевтическом отделении до семи дней в ожидании результатов, уточнид Микаелян. По его словам, это отделение не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса. «Нет разделения больных в приемной (терапевтического отделения — "Ведомости"), чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты», — рассказал врач. Только после получения положительного диагноза на коронавирус больных перемещают на перепрофилированные койки, пояснил Микаелян.

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Другой сотрудник стационара больницы рассказал РБК, что из-за большой нагрузки больных с пневмонией ранее стали распределять по другим отделениям. По его словам, тесты на коронавирус были проведены сотрудникам урологического, хирургического, неврологического, терапевтического и кардиологического отделений. Отделения терапии, неврологии и кардиологии сейчас закрыты на карантин, добавил источник.

С 14 апреля в Москве медработники будут проходить тестирование на иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря анализу на антитела возможно будет увидеть, насколько защищены медицинские работники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных