В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

По словам Микаелян, пациентов с пневмонией принимают в терапевтическом отделении стационара. Им проводят тест на наличие коронавируса. Они лежат в терапевтическом отделении до семи дней в ожидании результатов, уточнид Микаелян. По его словам, это отделение не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса. «Нет разделения больных в приемной (терапевтического отделения — "Ведомости"), чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты», — рассказал врач. Только после получения положительного диагноза на коронавирус больных перемещают на перепрофилированные койки, пояснил Микаелян.