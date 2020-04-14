В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы. У всех заболевших медиков положительные результаты теста на коронавирус. По информации РБК, тесты были сделаны с 3 по 13 апреля.
Люберецкая областная больница состоит из трех стационаров и 12 поликлинических отделений. В конце марта заместитель главного врача люберецкой больницы Ираида Штольц говорила, что на базе инфекционных стационаров развернуто 111 коек для госпитализации зараженных коронавирусной инфекцией. Она отказалась РБК прокомментировать ситуацию с заболевшими врачами. «Нам некогда этим заниматься (давать комментарии — "Ведомости") — мы работаем», — сказала Штольц.
По словам Микаелян, пациентов с пневмонией принимают в терапевтическом отделении стационара. Им проводят тест на наличие коронавируса. Они лежат в терапевтическом отделении до семи дней в ожидании результатов, уточнид Микаелян. По его словам, это отделение не было подготовлено для работы в условиях эпидемии коронавируса. «Нет разделения больных в приемной (терапевтического отделения — "Ведомости"), чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты», — рассказал врач. Только после получения положительного диагноза на коронавирус больных перемещают на перепрофилированные койки, пояснил Микаелян.
Другой сотрудник стационара больницы рассказал РБК, что из-за большой нагрузки больных с пневмонией ранее стали распределять по другим отделениям. По его словам, тесты на коронавирус были проведены сотрудникам урологического, хирургического, неврологического, терапевтического и кардиологического отделений. Отделения терапии, неврологии и кардиологии сейчас закрыты на карантин, добавил источник.
С 14 апреля в Москве медработники будут проходить тестирование на иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря анализу на антитела возможно будет увидеть, насколько защищены медицинские работники.