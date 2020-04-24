Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом

Брайан отметил, что результаты проведенного исследования не настолько убедительны, чтобы отказаться от соблюдения правил социального дистанцирования. Он сказал, что «для нас было бы безответственно сказать, что мы чувствуем, что лето просто полностью убьет вирус». В феврале о том, что летнее тепло убьет коронавирус, говорил Трамп во время предвыборных встреч в Нью-Гемпшире. В Белом доме в четверг, 23 апреля, он отметил, что исследование подтвердило его прогноз. Предложения Трампа вызвали критику в социальных сетях. Так, Джонатан Рейнер, профессор медицины в больнице Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что нет никаких медицинских оснований для высказываний Трампа о солнечном свете. По словам Рейнера, солярии не являются решением для борьбы с коронавирусом.