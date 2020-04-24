Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом
Солнечный свет губителен для коронавируса и может быть использован для лечения пациентов с COVID-19. Таким соображениями в четверг поделился президент США Дональд Трамп на презентации заместителем министра внутренней безопасности по науке и технологиям Уильямом Брайаном исследования, посвященного воздействию на коронавирус солнечного света, влаги и высокой температуры. Об этом сообщает USA Today.
Трамп во время брифинга Брайана предположил, что если доставить солнечный свет каким-то образом внутрь организма, то «это уничтожит вирус за минуту». Он отметил важность исследования, которое нуждается в дальнейшем подтверждении, и пошутил по поводу необходимости самому больше проводить времени на воздухе, под солнцем. «Я надеюсь, что люди наслаждаются солнцем. И если это окажет влияние, это здорово», – добавил американский президент. «Может быть, это работает, а может, и нет», – сказал Трамп о солнечном свете.
По словам Брайана, солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе. «Аналогичный эффект мы наблюдаем и с температурой и влажностью. Их увеличение губительно для вируса», – сказал замминистра. Согласно исследованию, в воздухе коронавирус начинает разрушаться через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%, на поверхности – при тех же условиях, но влажности в 80% и через две минуты.
Брайан отметил, что результаты проведенного исследования не настолько убедительны, чтобы отказаться от соблюдения правил социального дистанцирования. Он сказал, что «для нас было бы безответственно сказать, что мы чувствуем, что лето просто полностью убьет вирус». В феврале о том, что летнее тепло убьет коронавирус, говорил Трамп во время предвыборных встреч в Нью-Гемпшире. В Белом доме в четверг, 23 апреля, он отметил, что исследование подтвердило его прогноз. Предложения Трампа вызвали критику в социальных сетях. Так, Джонатан Рейнер, профессор медицины в больнице Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что нет никаких медицинских оснований для высказываний Трампа о солнечном свете. По словам Рейнера, солярии не являются решением для борьбы с коронавирусом.
По данным Университета Джонса Хопкинса на конец четверга, 23 апреля, число скончавшихся от последствий COVID-19 в мире достигло 190 490 человек, всего в мире заразились коронавирусом 2 708 590 человек. Вылечились более 737 000 человек. В США 873 137 инфицированных коронавирусом при 49 759 скончавшихся. В России, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом на утро 23 апреля, 62 773 больных при 555 случаях смертельного исхода. Пандемией охвачено около 200 стран мира.