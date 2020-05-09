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Минобрнауки предписало вузам провести выпускные и курсовые экзамены онлайн

Ведомости

Министерство науки и высшего образования России решило провести выпускные экзамены онлайн в вузах, которые находятся в его ведении. Приказ об этом министерство опубликовало на своем сайте.

В нем вузам предписывается обеспечить «прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Приказом продлевается после 12 мая дистанционное обучение в вузах и запрет на посещение образовательных учреждений студентами. Такой режим вводится до «издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — говорится в документе. Вузам, которые не находятся в подчинении Минобрнауки рекомендуется установить аналогичный режим работы. Дистанционное обучение в высших учебных заведениях было введено с 16 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных