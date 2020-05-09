Минобрнауки предписало вузам провести выпускные и курсовые экзамены онлайн

Приказом продлевается после 12 мая дистанционное обучение в вузах и запрет на посещение образовательных учреждений студентами. Такой режим вводится до «издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — говорится в документе. Вузам, которые не находятся в подчинении Минобрнауки рекомендуется установить аналогичный режим работы. Дистанционное обучение в высших учебных заведениях было введено с 16 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.