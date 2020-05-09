Минобрнауки предписало вузам провести выпускные и курсовые экзамены онлайн
Министерство науки и высшего образования России решило провести выпускные экзамены онлайн в вузах, которые находятся в его ведении. Приказ об этом министерство опубликовало на своем сайте.
В нем вузам предписывается обеспечить «прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Приказом продлевается после 12 мая дистанционное обучение в вузах и запрет на посещение образовательных учреждений студентами. Такой режим вводится до «издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», — говорится в документе. Вузам, которые не находятся в подчинении Минобрнауки рекомендуется установить аналогичный режим работы. Дистанционное обучение в высших учебных заведениях было введено с 16 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).