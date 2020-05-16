Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Отвечая в комментариях на вопросы других пользователей, Чичваркин сообщил, что переболел еще 1,5 месяца назад в легкой форме. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», – описал он симптомы.