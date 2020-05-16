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Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

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Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Он опубликовал в Instagram результаты теста, из которых следует, что у него есть антитела к COVID-19.

Отвечая в комментариях на вопросы других пользователей, Чичваркин сообщил, что переболел еще 1,5 месяца назад в легкой форме. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», – описал он симптомы.

Чичваркин с конца 2008 г. проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

В России, по данным оперативного штаба на 16 мая, было выявлено более 272 000 заболевших коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 9200. За все время эпидемии умерли 2537 пациентов с COVID-19. Во всем мире число инфицированных превысило 4,6 млн, более 308 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных