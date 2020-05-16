Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом
Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Он опубликовал в Instagram результаты теста, из которых следует, что у него есть антитела к COVID-19.
Отвечая в комментариях на вопросы других пользователей, Чичваркин сообщил, что переболел еще 1,5 месяца назад в легкой форме. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», – описал он симптомы.
Чичваркин с конца 2008 г. проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.
В России, по данным оперативного штаба на 16 мая, было выявлено более 272 000 заболевших коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 9200. За все время эпидемии умерли 2537 пациентов с COVID-19. Во всем мире число инфицированных превысило 4,6 млн, более 308 000 скончались.