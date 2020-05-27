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Минпромторг: в России производится нужное количество СИЗ кроме респираторов

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В России в сутки производится 225 тысяч защитных костюмов для тех, кто борется с коронавирусом. Их выпускают около 50 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью газете «Коммерсантъ». По его оценке, спрос на маски в России также удовлетворен, но есть дефицит респираторов.

По оценке Евтухова, спрос на защитные костюмы в стране удовлетворили. С 18 марта по 22 мая их производство выросло с 6,8 тыс. костюмов в сутки до 225 тысяч. Из Китае в апреле поставили 4 млн костюмов, еще 3 млн придет до конца мая. По словам замминистра, защитные костюмы производятся з специального материала, который изготавливается всего на четырех предприятиях в России. Как объяснил Евтухов, нарастить выпуск костюмов в кратчайшие сроки, позволила консолидация производства спецматериала на базе «Росхимзащиты». По его словам, у этой госкорпорации есть единой регистрационное удостоверение Росздравнадзора. «По нему, заключая, в свою очередь, контракт с «Росхимзащитой», работают все другие компании легпрома, которые Минпромторг в марте переориентировал на выпуск средств индивидуальной защиты (СИЗ)», — рассказал Евтухов.

По словам замминистра, в стране нет недостатка и в масках. «Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 млн штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 млн масок в сутки», — рассказал собеседник газеты. Всего по его данным, в стране в сутки выпускается 8-10 млн одноразовых и многоразовых масок, в том числе в регионах предприятия легпрома изготавливают более 2 млн гигиенических многоразовых масок в сутки, еще более 1,4 млн выпускают подведомственные Федеральной службе исполнения наказаний учреждения. Кроме того, в апреле и мае в Россию ввезут около 300 млн масок, это поставки по заказам компаний, гуманитарная помощь и поставки, организованные компанией «Дельрус» при содействии Минпромторга.

Замминистра промышленности и торговли отметил, что в ближайшее время планируется перекрыть за счет поставок из Китая «небольшой дефицит» респираторов. По его данным, в России сейчас производится около 490 тыс. респираторов в сутки, из них 120 тыс.— это медицинские респираторы. «Всего в страну по итогам апреля — мая поступит 15,6 млн штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв», — сказал представитель Минпромторга. Он добавил, что правительства России и Китая договорились об определенной квоте на поставку СИЗ из КНР. В пределах квоты Китай отгружает маски в Россию по €0,29 за штуку. Это около 24 руб. по нынешнему курсу. «Итоговая цена китайской маски для нужд медучреждений, приходящей в страну через «Дельрус», складывается из отгрузочной цены на маску в самом Китае плюс логистические затраты на доставку и НДС. Наценка у «Дельрус» минимальна и жестко фиксирована», — рассказал Евтухов. Он уточнил, что за «Дельрус» не закреплялся статус единственного поставщика СИЗ в Россию.

За время пандемии коронавируса в России, по данным на 26 мая, умерли 3800 заболевших COVID-19 человек, заразились коронавирусом до 362 342 человек. По данным Минздрава, среди жертв коронавирусной инфекции — 101 медицинский работник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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