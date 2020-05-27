Минпромторг: в России производится нужное количество СИЗ кроме респираторов

Замминистра промышленности и торговли отметил, что в ближайшее время планируется перекрыть за счет поставок из Китая «небольшой дефицит» респираторов. По его данным, в России сейчас производится около 490 тыс. респираторов в сутки, из них 120 тыс.— это медицинские респираторы. «Всего в страну по итогам апреля — мая поступит 15,6 млн штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв», — сказал представитель Минпромторга. Он добавил, что правительства России и Китая договорились об определенной квоте на поставку СИЗ из КНР. В пределах квоты Китай отгружает маски в Россию по €0,29 за штуку. Это около 24 руб. по нынешнему курсу. «Итоговая цена китайской маски для нужд медучреждений, приходящей в страну через «Дельрус», складывается из отгрузочной цены на маску в самом Китае плюс логистические затраты на доставку и НДС. Наценка у «Дельрус» минимальна и жестко фиксирована», — рассказал Евтухов. Он уточнил, что за «Дельрус» не закреплялся статус единственного поставщика СИЗ в Россию.