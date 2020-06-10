Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для помощи с COVID-19
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.
В Дагестане, по данным на 10 июня, выявлено 6175 случаев COVID-19. Республика входит в десятку регионов по количеству заболевших. За время пандемии от коронавируса там умерли 309 человек. Выздоровели — 4636. Продолжают лечение 1230 заболевших.
В конце мая президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина как можно скорее направить бригады московских медицинских работников в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край, а также во Владимирскую и Псковскую области. Общее число случаев заражения COVID-19 в стране составляет 493 657. За все время выздоровели 252 783 человека. Продолжают лечение 234 516 больных.
Общее число случаев заражения COVID-19 в стране составляет 493 657. За все время выздоровели 252 783 человека. Продолжают лечение 234 516 больных. Скончались 6358.