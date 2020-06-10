Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Мэр напомнил, что в Москве еще остаются ограничения для проведения массовых мероприятий, посещения театров и кинотеатров, спортивных мероприятий. По его словам, решения по этим ограничениям могут быть приняты в начале июля.