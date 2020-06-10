Прокурор Москвы потребовал передать дело Ефремова в столичный главк МВД

Около 23.00 мск 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль под управлением Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали. Таганский районный суд отправил артиста под домашний арест до 9 августа.