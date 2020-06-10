Прокурор Москвы потребовал передать дело Ефремова в столичный главк МВД
Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова из окружного УВД в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, говорится в сообщении прокуратуры. Попов также взял расследование на личный контроль.
В сообщении прокуратуры уточняется, что в момент ДТП Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Наказание по этой части статьи – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Около 23.00 мск 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль под управлением Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали. Таганский районный суд отправил артиста под домашний арест до 9 августа.