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Прокурор Москвы потребовал передать дело Ефремова в столичный главк МВД

Ведомости

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова из окружного УВД в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, говорится в сообщении прокуратуры. Попов также взял расследование на личный контроль. 

В сообщении прокуратуры уточняется, что в момент ДТП Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера расследуется дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Наказание по этой части статьи – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Около 23.00 мск 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль под управлением Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона был госпитализирован с травмами и позднее скончался. В ночь на 9 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде, днем его отвезли на допрос и задержали. Таганский районный суд отправил артиста под домашний арест до 9 августа.

Ранее по теме: МВД опровергло информацию о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных