Число зараженных коронавирусом американцев превысило два миллиона
Количество заразившихся коронавирусом в США в ночь на четверг превысило два миллиона и достигло 2 000 464. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По данным, опубликованным на сайте университета, с начала пандемии COVID-19 в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом. 533 504 пациента вылечились от инфекции.
Всего в мире на 6.00 мск университет насчитал 7 360 239 инфицированных. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 416 201 человек, 3 454 805 – выздоровели.
В России на 10 июня общее число случаев заражения достигло 493 657. С начала эпидемии от COVID-19 скончались более 6400 человек, выздоровели 252 783 заболевших.