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Число зараженных коронавирусом американцев превысило два миллиона

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Количество заразившихся коронавирусом в США в ночь на четверг превысило два миллиона и достигло 2 000 464. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным, опубликованным на сайте университета, с начала пандемии COVID-19 в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом. 533 504 пациента вылечились от инфекции.

Всего в мире на 6.00 мск университет насчитал 7 360 239 инфицированных. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 416 201 человек, 3 454 805 – выздоровели.

Ранее по теме: ВОЗ прокомментировала необычайно низкую смертность от коронавируса в России

В России на 10 июня общее число случаев заражения достигло 493 657. С начала эпидемии от COVID-19 скончались более 6400 человек, выздоровели 252 783 заболевших.

Ранее по теме: В Москве умерли еще 53 заболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных