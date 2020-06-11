Минкультуры разрешило музеям-заповедникам открыть свои парки 16 июня

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об открытии с 16 июня парковых зон музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, сообщает пресс-служба Минкультуры. Пока для посещения будут доступны только основные экспозиции (без интерьеров), отметило ведомство. Посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.