Минкультуры разрешило музеям-заповедникам открыть свои парки 16 июня
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об открытии с 16 июня парковых зон музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, сообщает пресс-служба Минкультуры. Пока для посещения будут доступны только основные экспозиции (без интерьеров), отметило ведомство. Посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Музеи в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проведут санитарную обработку выставочных залов, установят защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями и организуют «умную» маршрутизацию, позволяющую избежать скопления людей.
В приказе Любимовой отмечается, что отдельными актами Минкультуры в некоторых случаях может быть установлена иная дата возобновления работы открытых пространств. Например, музей-заповедник «Кижи» начал прием посетителей с 10 июня.
В министерстве также обсудили возобновление концертной деятельности. В ближайшее время начнутся репетиции, а с сентября учреждения откроются для зрителей. Кинотеатры в России начнут открываться с середины июля, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.