Украина запретила въезд следующим транзитом иностранцам

Правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально данный запрет не распространялся на иностранцев, которые следуют транзитом через Украину с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней.