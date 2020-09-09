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Украина запретила въезд следующим транзитом иностранцам

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Правительство Украины внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в страну, запретив въезд иностранным гражданам, следующим через украинскую территорию транзитом. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, следующих по территории нашего государства транзитом», ‒ говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, по данным минздрава Украины, в стране выявлен 2551 новый случай коронавируса, 45 человек умерли, 1157 ‒ выздоровели.

Правительство Украины решило закрыть границы для въезда иностранцев с 29 августа по 28 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально данный запрет не распространялся на иностранцев, которые следуют транзитом через Украину с документами, подтверждающими выезд из страны в течение двух дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных