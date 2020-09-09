МИД работает над освобождением похищенных пиратами россиян
Российские дипломаты принимают все необходимые меры для скорейшего освобождения российских моряков, похищенных пиратами в Гвинейском заливе при нападении на судно Water Phoenix, сообщили в пресс-службе МИД России.
«После получения сведений об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена», ‒ говорится в сообщении.
По данным МИДа, 8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от города Лагос в Нигерии пираты напали на судно-рефрижератор Water Phoenix под флагом Либерии. В заложники взяты двое россиян ‒ капитан судна и старший помощник, остальные 16 моряков смогли избежать похищения.
Ранее сегодня о похищении россиян пиратами сообщило посольство России в Нигерии.