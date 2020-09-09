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МИД работает над освобождением похищенных пиратами россиян

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Российские дипломаты принимают все необходимые меры для скорейшего освобождения российских моряков, похищенных пиратами в Гвинейском заливе при нападении на судно Water Phoenix, сообщили в пресс-службе МИД России. 

«После получения сведений об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена», ‒ говорится в сообщении. 

По данным МИДа, 8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от города Лагос в Нигерии пираты напали на судно-рефрижератор Water Phoenix под флагом Либерии. В заложники взяты двое россиян ‒ капитан судна и старший помощник, остальные 16 моряков смогли избежать похищения.

Ранее сегодня о похищении россиян пиратами сообщило посольство России в Нигерии.

Ранее по теме: Пираты похитили двух граждан России в Гвинейском заливе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных