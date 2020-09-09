МИД работает над освобождением похищенных пиратами россиян

«После получения сведений об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена», ‒ говорится в сообщении.