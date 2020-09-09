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Die Zeit: Навальный выжил благодаря омским врачам

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выжил благодаря быстрой реакции летчика самолета, на котором он летел, когда ему стало плохо, и действиям омских врачей, сообщает Die Zeit.

«То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин», — говорится в сообщении. 

Германия обвинила Россию в причастности к отравлению Навального, при этом омские врачи не нашли в его организме следов яда. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкая прокуратура до сих пор не ответила на запрос российской стороны и не предоставила результатов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Политик впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и боролись за его жизнь 44 часа. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. В настоящее время Навальный выведен из комы и отключен от ИВЛ.

Ранее по теме: Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных