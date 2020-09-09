Die Zeit: Навальный выжил благодаря омским врачам

Германия обвинила Россию в причастности к отравлению Навального, при этом омские врачи не нашли в его организме следов яда. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкая прокуратура до сих пор не ответила на запрос российской стороны и не предоставила результатов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.