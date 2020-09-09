Die Zeit: Навальный выжил благодаря омским врачам
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выжил благодаря быстрой реакции летчика самолета, на котором он летел, когда ему стало плохо, и действиям омских врачей, сообщает Die Zeit.
«То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция летчика, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин», — говорится в сообщении.
Германия обвинила Россию в причастности к отравлению Навального, при этом омские врачи не нашли в его организме следов яда. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкая прокуратура до сих пор не ответила на запрос российской стороны и не предоставила результатов обследования основателя ФБК, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Политик впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и боролись за его жизнь 44 часа. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. В настоящее время Навальный выведен из комы и отключен от ИВЛ.