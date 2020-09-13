В России за сутки выявили 5449 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5449 новых случаев коронавирусаОбщее число случаев заражения в стране достигло 1 062 811
В России за сутки выявили 5449 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 062 811. Умерли за день 94 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 578.
Вчера, 12 сентября, оперштаб сообщил о 5488 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 900 пациентов, скончались 14 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+206), Подмосковье (+166), Ростовская (+162) и Нижегородская (+159) области.
За сутки в России полностью выздоровели 2690 человек. Общее число выздоровевших выросло до 876 225 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 920 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,7 млн) и Бразилии (4,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.