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Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. Об этом говорится в соответствующем указе мэра. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.

«Возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания)», — говорится в указе от 25 сентября.

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет.

Уполномоченные органы исполнительной власти с 28 сентября усилят контроль за соблюдением работодателями требований по социальной дистанции, дезинфекции и измерению температуры у работников.

24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. 

В Москве за минувшие сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1500. Также сегодня заммэра Анастасия Ракова заявила, что в Москве вводят в строй резервные мощности коечного фонда из-за роста заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций с инфекцией.

Ранее по теме: Собянин сообщил о переводе 30% сотрудников мэрии на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных