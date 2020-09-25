Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. Об этом говорится в соответствующем указе мэра. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.