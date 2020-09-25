Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. Об этом говорится в соответствующем указе мэра. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.
«Возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания)», — говорится в указе от 25 сентября.
Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет.
Уполномоченные органы исполнительной власти с 28 сентября усилят контроль за соблюдением работодателями требований по социальной дистанции, дезинфекции и измерению температуры у работников.
24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.
В Москве за минувшие сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1500. Также сегодня заммэра Анастасия Ракова заявила, что в Москве вводят в строй резервные мощности коечного фонда из-за роста заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций с инфекцией.