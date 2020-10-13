Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции

Ведомости

Совет министров Кипра принял решение об отмене программы по получению гражданства за инвестиции с 1 ноября 2020 г., сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.

Такое решение было принято после предложений министра финансов и министра внутренних дел страны. Как уточнил представитель кабмина Кипра, предложение министров было связано с злоупотреблениями положениями программы.

Согласно положениям кипрской инвестиционной программы, человек может получить гражданство этой страны, в случае если он за полгода инвестировал от 2,2 млн евро. В частности, желающим получить гражданство необходимо было купить жилье, стоимостью от 2 млн евро или инвестировать в местную компанию, либо инвестфонд на Кипре. По условиям программы период владения активами составляет 5 лет после выдачи кипрского паспорта.

В сентябре Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами. Изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения коснутся увеличения налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщили в пресс-службе Минфина.

Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.

Ранее по теме: Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных