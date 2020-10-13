Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции

Согласно положениям кипрской инвестиционной программы, человек может получить гражданство этой страны, в случае если он за полгода инвестировал от 2,2 млн евро. В частности, желающим получить гражданство необходимо было купить жилье, стоимостью от 2 млн евро или инвестировать в местную компанию, либо инвестфонд на Кипре. По условиям программы период владения активами составляет 5 лет после выдачи кипрского паспорта.