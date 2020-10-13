Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции
Совет министров Кипра принял решение об отмене программы по получению гражданства за инвестиции с 1 ноября 2020 г., сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса.
Такое решение было принято после предложений министра финансов и министра внутренних дел страны. Как уточнил представитель кабмина Кипра, предложение министров было связано с злоупотреблениями положениями программы.
Согласно положениям кипрской инвестиционной программы, человек может получить гражданство этой страны, в случае если он за полгода инвестировал от 2,2 млн евро. В частности, желающим получить гражданство необходимо было купить жилье, стоимостью от 2 млн евро или инвестировать в местную компанию, либо инвестфонд на Кипре. По условиям программы период владения активами составляет 5 лет после выдачи кипрского паспорта.
В сентябре Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами. Изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения коснутся увеличения налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, сообщили в пресс-службе Минфина.
Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.