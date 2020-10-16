Власти Подмосковья призвали перевести как можно больше работников на удаленку
Работодателям Московской области следует перевести максимальное число работников на дистанционный режим из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Костина на заседании правительства Подмосковья. Трансляцию вел телеканал «360».
«Максимально рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу на предприятиях и в учреждениях, где это возможно», — сказала Костина. Кроме того, по ее словам, работодатели должны проследить за тем, чтобы остающиеся сотрудники соблюдали масочный режим, социальную дистанцию и другие требования, принятые в Подмосковье из-за распространения заболеваемости коронавиурсом.
По данным оперштаба на 16 октября, Московская область занимает второе место в России по числу заболевших (79 567) и третье по суточному приросту заразившихся (448). В регионе уже действуют ограничения на посещение бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. С 17 октября в Московской области также запретят посещение развлекательных заведений в ночное время (с 0:00 до 8:00). Аналогичные ограничения уже введены в Москве.
В то же время, как и столичные власти, в администрации региона заявили, что постараются избежать введения системы электронных пропусков, действовавшей весной этого года.
16 октября стало рекордным со времени начала пандемии по числу подтвержденных новых случаев коронавируса (15 150). Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 заболевших, 232 пациента умерли. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.