Власти Подмосковья призвали перевести как можно больше работников на удаленку

По данным оперштаба на 16 октября, Московская область занимает второе место в России по числу заболевших (79 567) и третье по суточному приросту заразившихся (448). В регионе уже действуют ограничения на посещение бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. С 17 октября в Московской области также запретят посещение развлекательных заведений в ночное время (с 0:00 до 8:00). Аналогичные ограничения уже введены в Москве.