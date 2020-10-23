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Песков прояснил роль Путина в отправке Навального в Германию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли главы государства Владимира Путина в отправке основателя ФБК Алексея Навального на лечение за границу.  

В августе Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не участвовал в принятии решения или переговороах по перевозке Алексея Навального в Германию. При этом сам российский лидер накануне заявил, что он попросил Прокуратуру разрешить выезд основателя ФБК за границу несмотря на ограничения из-за уголовного дела.

«Цитируя Путина, наверное, вы упустили самый важный момент. Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учётом того, что на тот момент были обременения у Навального на выезд за границу, и он не мог выезжать за границу. И в этой части да, это мог сделать только президент», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что Кремль все же был больше вовлечён в историю с выездом Навального.

Разрешение на отправку основателя ФБК в Германию, по словам Пескова, не имело никакого отношения к президенту. «Это целиком и полностью прерогатива врачей», — отметил представителя Кремля.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.

Ранее по теме: Путин рассказал о поручении отпустить Навального в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных