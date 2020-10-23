Песков прояснил роль Путина в отправке Навального в Германию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли главы государства Владимира Путина в отправке основателя ФБК Алексея Навального на лечение за границу.
В августе Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не участвовал в принятии решения или переговороах по перевозке Алексея Навального в Германию. При этом сам российский лидер накануне заявил, что он попросил Прокуратуру разрешить выезд основателя ФБК за границу несмотря на ограничения из-за уголовного дела.
«Цитируя Путина, наверное, вы упустили самый важный момент. Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учётом того, что на тот момент были обременения у Навального на выезд за границу, и он не мог выезжать за границу. И в этой части да, это мог сделать только президент», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что Кремль все же был больше вовлечён в историю с выездом Навального.
Разрешение на отправку основателя ФБК в Германию, по словам Пескова, не имело никакого отношения к президенту. «Это целиком и полностью прерогатива врачей», — отметил представителя Кремля.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже ОЗХО заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно направляла дополнительные запросы, однако до сих пор не получила ответа.