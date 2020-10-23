Песков прояснил роль Путина в отправке Навального в Германию

«Цитируя Путина, наверное, вы упустили самый важный момент. Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учётом того, что на тот момент были обременения у Навального на выезд за границу, и он не мог выезжать за границу. И в этой части да, это мог сделать только президент», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что Кремль все же был больше вовлечён в историю с выездом Навального.