Минздрав расширил перечень производителей вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения внесло научно-производственную компанию «Генериум» в список производителей вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава.
«Минздрав России внес изменения в регистрационное удостоверение вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), дополнив список производителей научно-производственной компанией ГЕНЕРИУМ», — говорится в сообщении.
В список ранее вошли филиал Медгамал ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и АО «Биннофарм». Расширение списка производителей — это важнейший этап масштабирования производства вакцины. «Новые производственные площадки позволят значительно увеличить объемы производимой вакцины и, соответственно, число россиян, вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции», — добавили в министерстве.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.